Українців попереджають про небезпеку в Карпатах: можна зустріти диких тварин

Із настанням холодів прикордонники фіксують зростання кількості диких тварин, які блукають карпатськими лісами і можуть бути небезпечними.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, вже за перший тиждень зими військовослужбовці гірських підрозділів натрапляли не лише на порушників кордону, а й на "клишоногих порушників режиму зимового сну".

Вони кілька разів застосовували зброю, щоб попереджувальними пострілами вгору відлякати диких ведмедів.

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Нерідко прикордонники зустрічають і диких кішок. Так, лише за добу 6 грудня їхні фотопастки двічі впіймали рись.

Фото: Державна прикордонна служба України

"Вкотре застерігаємо любителів екстремальних подорожей і порушників кордону, що крім паводку, снігу, морозу в прикордонних лісах можна також зустріти також диких тварин, які можуть нести загрозу життю та здоров’ю людини", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, в Чорнобильському заповіднику фотопастка зафіксувала рись.