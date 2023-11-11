У Чорнобильському заповіднику фотопастка зафіксувала бурого ведмедя

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували присутність бурого ведмедя.

На початку листопада співробітники наукового відділу перевіряли мережі фотомоніторингу великих ссавців і виявили знімок тварини, повідомляють у заповіднику.

Там зазначають, що цей вид вже фіксували на території заповідника у 2020 та 2022 роках.

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"Отримана інформація вказує, що, попри негаразди воєнного часу, найбільший хижак Європи не покинув Чорнобильський заповідник, а почувається тут, ніби вдома", – зазначають працівники заповідника.

Бурий ведмідь з Чорнобильського заповідника. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Спостереження за слідами ведмедя, які співробітники відділень природоохоронної науки регулярно реєстрували під час патрулювання території протягом останніх місяців, тепер підкріплені чіткими фотодоказами.

За оцінками експертів, фотографії свідчать про те, що в Чорнобильському заповіднику мешкає дорослий самець.

Півтора року тому заповідник почав відновлювати свою діяльність після окупації.

"Ми заново відбудували інфраструктуру охорони та дослідження, зважаючи на умови сьогодення. І такі свідчення з фотопасток – пряме підтвердження, що Заповідник діє, зберігаючи природні комплекси й рідкісні, особливо цінні для нас, види", – стверджують у ЧРЕБЗ.

Ірина Батюк, "УП. Життя"

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