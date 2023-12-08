Фото, зроблене в українському заказнику, перемогло на міжнародному конкурсі "Вікі любить Землю-2023"

Світлина фотографа Сергія Мірошника, зроблена у столичному заказнику Біла Діброва, здобула перемогу в міжнародному фотоконкурсі пам'яток природи "Вікі любить Землю".

Як повідомили в громадській організації "Вікімедіа Україна", на фото зображений жук – комаха виду Стрибун перелісковий (Cicindela soluta).

"Фантастичне фото! Наче з фільму про мікрокосмос. Мені подобається різкість на тілі комахи з розмитими рослинами навколо неї, а також баланс між синім небом і червоними мохами!

Реклама:

Технічні навички та творчість автора заслуговують на нагороду", – прокоментувала знімок членкиня міжнародного журі Магдалена Соболевська-Береза.

Комаха виду Стрибун перелісковий (Cicindela soluta) у заказнику Біла діброва в Києві

Фото: Сергій Мірошник

В ГО також зазначають, що Сергій Мірошник зробив чималий внесок до конкурсу, зокрема був активний його учасником у попередні роки. Також інше його фото ввійшло до топ-10 найкращих знімків українського конкурсу.

У 20-тку найкращих світлин увійшла ще одна робота українського фотографа – знімок Михайла Пецковича, зроблений на горі Щербан Мармароського хребта у межах Карпатського біосферного заповідника. Пейзаж зображує цвітіння нарцисів серед гірських краєвидів. Світлина посіла 19-те місце.

Цвітіння нарцисів на горі Щербан, Мармароського хребта в Карпатах

Фото: Михайло Пецкович

10-й міжнародний фотоконкурс пам’яток природи "Вікі любить Землю" проходив із травня до серпня. Участь у ньому взяло понад 3 тисячі фотографів із 50 країн світу. Загалом вони надіслали майже 62 тисячі знімків.

Україна цьогоріч традиційно ввійшла до переліку лідерів за кількістю завантажених фото – 121 учасник надіслав понад 4500 зображень.

Читайте також: Залицяння зайців і сон білого ведмедя на айсбергу: найкращі знімки премії Wildlife Photographer of the Year

Реклама: