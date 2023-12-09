9 тисяч працівниць подали позов проти Disney: кажуть, їм платили менше, ніж чоловікам

9 тисяч жінок у колективному позові до Disney стверджують, що компанія платила їм на 2% нижчі зарплати, ніж колегам-чоловікам, які працювали на аналогічних посадах.

Як повідомляє Variety, цей позов є найбільшим з усіх, що стосувалися каліфорнійського Закону про рівну оплату праці, який забороняє працівникам отримувати меншу платню за однакову роботу залежно від статі.

Позов проти компанії подали працівниці готелів і тематичного парку Disneyland, круїзних ліній, кіно- та телестудій Disney, ABC, Marvel, Lucasfilm та інших підрозділів.

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"Disney чотири роки обдурював цих жінок. Вони люблять свою роботу. Люблять бренд. Але вони хочуть, щоб їх поважали і ставилися до них так, як мають на робочому місці", – сказала адвокатка позивачок Лорі Андрус.

За її словами, стартова оплата на усіх посадах для жінок на 2% нижча, ніж для чоловіків.

Адвокатка Disney Феліція Девіс стверджує, що позивачки прагнуть порівняти зарплати в тисячах робочих груп, однак те, що двоє співробітників працюють на одній посаді, ще не означає, що їхня робота однакова.

Девіс стверджує, що Disney доведеться застосувати на суді надзвичайно складний захист, щоб довести, що будь-які відмінності є наслідком різних факторів: освіти, навчання та досвіду.

Обидві сторони найняли експертів, щоб довести або спростувати гендерний розрив в оплаті праці.