Тиранозаври їли динозаврів? Вчені вперше виявили останню трапезу доісторичної тварини

У Канаді виявили останки молодого тиранозавра, в якого зберігся вміст шлунка. Це дало вченим уявлення про раціон цих тварин.

Близько 75 мільйонів років тому тиранозаври були одними з найбільших особин динозаврів – вони мали масивні тіла, величезні голови і зуби, йдеться в дослідженні канадських вчених, опублікованому в Science Advanсes, пише The Guardian.

Молоді особини тиранозаврів були значно меншими за дорослих, мали довгі ноги, зуби, схожі на леза, і вузькі черепи.

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За словами вчених, дорослі тиранозаври полювали на травоїдних динозаврів. А ось раціон молодих особин був невідомий.

ФОТО: Королівський Тиррелівський музей палеонтології

Однак знайдена скам'янілість, у якій зберігся вміст шлунка молодого тиранозавра, дала рідкісне уявлення про його раціон. Вчені виявили в ньому останки двох однорічних динозаврів. За розміром вони були як індики, їхні голови були як у папуг, а ноги – як в ему.

"Це дійсно перше переконливе свідчення того, чим харчувався молодий тиранозавр", – каже докторка і співавторка дослідження Дарла Зеленицька.

Науковці з’ясували, що двох тварин з'їли під час окремих прийомів. Те, що серед останків були лише задні лапи, свідчить, що молодий тиранозавр з'їв не всю свою здобич, а тільки найбільш м'ясисту її частину.

Скам'янілість молодого тиранозавра "Gorgosaurus libratus", якій близько 75 мільйонів років, у 2009 році виявив канадський технік Даррен Танке, який працював у Королівському Тиррелівському музеї палеонтології. А в 2010 році він помітив невеликі кістки, які стирчали з грудної клітки тиранозавра.

Команда вчених зазначає, що молодий тиранозавр важив близько 350 кг і помер молодим – у віці 5-7 років.

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Дослідникам поки незрозуміло, як саме помер тиранозавр, однак, схоже, це сталося протягом тижня після його останньої трапези.

Палеонтолог з Единбурзького університету Стівен Брусатт стверджує, що скам'янілість є прямим доказом того, що їв тиранозавр.

"Це не припущення, а фактичний доказ, знайдений у кишківнику тварини. Це – остання їжа тиранозавра", – сказав він.











