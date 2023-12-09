"Найбільш шокуючий приклад рабства": археологи знайшли в Помпеях пекарню-в’язницю

На руїнах Помпей виявили пекарню, в якій виготовляли хліб поневолені люди. Археологи назвали її найбільш шокуючим прикладом рабства в давньоримському місті.

Тісна пекарня з маленькими вікнами і залізними ґратами була частиною будинку, який виявили під час розкопок у районі Regio IX археологічного парку Помпеї на півдні Італії, пише Reuters.

Відкриття дає можливість дізнатися більше про повсякденне життя поневолених людей Помпей. Історичні джерела про них часто забувають, хоч вони й становили більшу частину населення міста. Тяжка праця рабів підтримувала економіку міста, а також структуру римської цивілізації.

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Археологи стверджують, що будинок був відремонтований, після того, як у 79 році його зруйнувало виверження Везувію. В одній із кімнат пекарні знайшли останки трьох жертв.

Фото: Археологічний парк Помпеї

На підлозі пекарні були знайдені позначки, які використовували для координації руху тварин і поневолених робітників, яким зав’язували очі. Будинок був поділений на житлову частину, прикрашену розкішними фресками, і пекарню, де поневолені змушені були молоти зерно, необхідне для виготовлення хліба.

Пекарня була відрізана від зовнішнього світу, а її єдиний вихід вів у головну залу будинку.

"Це найбільш шокуючий бік стародавнього рабства, позбавлений довірчих стосунків і зведений до жорстокого насильства. Це враження підтверджує закриття кількох вікон залізними гратами", – каже Габріель Цухтрігель, директор археологічного парку Помпеї.

Нагадаємо, у Туреччині виявили статую "танцюючої Музи", якій понад 2 тисячі років.