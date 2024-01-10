Дослідники показали перші зображення з рентгенівського телескопа XRISM

Японське агентство аерокосмічних досліджень опублікувало перші знімки рентгенівського космічного телескопа XRISM.

На світлинах можна роздивитись залишок наднової зірки N123D і одне скупчення галактик Abell 2319, яке повідомили у JAXA.

В рамках місії телескоп XRISM вивчає екстремальні явища у Всесвіті: від інтенсивних спалахів із чорних дір до надгарячих газових хмар, що оточують галактику. Він здатен робити фото у спектр рентгенівського випромінювання.

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XRISM призначений для виявлення потужного рентгенівського випромінювання з напругою до 12 тисяч електронвольт. Для порівняння, видиме світло має енергію лише від 2 до 3 електронвольт.

Фото: JAXA/NASA/XRISM Resolve and Xtend

Так на зображенні N123D науковці за спектром випромінювання дослідили, що в залишку наднової зірки є кремній, сірка, кальцій, аргон і залізо.

Ця наднова зірка є одним з найяскравіших джерел рентгенівського випромінювання у Великій Магеллановій Хмарі – галактиці-супутнику Чумацького Шляху. Вона розташована приблизно за 160 тисяч світлових років від Землі.

"Ці елементи були створені в оригінальній зірці, а потім вибухнули, коли вона вибухнула як наднова. Інструмент Resolve дозволить нам побачити форми цих ліній так, як ніколи раніше не було можливо, дозволяючи нам визначати не тільки велику кількість присутніх елементів, але також їхні температури, щільність і напрямки руху з безпрецедентною точністю", – сказав науковий співробітник проєкту NASA XRISM Брайан Вільямс.

Він додав, що таким чином науковці зможуть брати інформацію про оригінальну зірку та вибух.

Фото: JAXA/NASA/XRISM Resolve and Xtend

На іншому тестовому зображенні – скупчення Abell 2319, п’яте за яскравістю скупчення галактик на небі. Воно розташоване на відстані приблизно 770 мільйонів світлових років. У цього скупчення майже 3 мільйони світлових років у поперечнику.

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"XRISM надасть міжнародній науковій спільноті новий проблиск прихованого рентгенівського неба. Ми не тільки побачимо рентгенівські зображення цих джерел, але й вивчимо їхній склад, рух і фізичний стан", – сказав головний дослідник XRISM у США Річард Келлі.

Нагадаємо, X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) – космічний телескоп під керівництвом Японського агентства аерокосмічних досліджень, який запустили спільно з NASA для дослідження космосу у рентгенівському випромінюванні. XRISM запустили у вересні 2023 року на тій же ракеті, що й японський посадковий модуль на Місяць SLIM.