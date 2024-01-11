З ефірів українських радіо повністю зникли російськомовні пісні – мовний омбудсмен

В ефірах загальнонаціональних радіостанцій не залишилося жодної російськомовної пісні. Однак трапляються непоодинокі випадки використання недержавної мови у радіопередачах.

В Офісі Уповноваженого із захисту державної мови повідомили, що 2 та 7 грудня 2023 року секретаріат провів аналіз добових ефірів 14 загальнонаціональних радіостанцій.

У підсумку фахівці не знайшли жодного випадку трансляції російськомовної пісні. З 8334 пісень, які звучали впродовж двох днів, 5599 були виконані українською мовою (67,3%), 2732 – офіційними мовами ЄС (32,7%), три – грузинською.

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Крім того, п'ять мовників транслювали пісні виключно українською мовою, ще у п'яти їхня частка складала більш ніж 50%, у чотирьох інших – переважала музика мовами ЄС.

Аналіз ефіру загальнонаціональних радіостанцій. Фото: Уповноважений із захисту державної мови/Facebook

"Другий рік поспіль ми фіксуємо, що у відповідь на масштабне вторгнення Росії на територію України з ефіру українських радіостанцій зникли не лише пісні російських виконавців, а й російськомовні пісні.

Минулого року з проаналізованих майже чотирьох тисяч пісень зафіксована лише одна російською мовою, а цього року з більш ніж восьми тисяч – жодної", – зауважив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Водночас в ефірах інформаційних і розважальних програм радіостанцій "Українське радіо", "Радіо НВ", "Хіт ФМ", "Мелодія FM", "Перець FM" були випадки використання недержавної мови як ведучими, так і експертами.

"На жаль, практика українсько-російської двомовності присутня не лише в ефірах телеканалів, а й радіостанцій. Так, це не є порушенням – чинне законодавство України дозволяє незначне використання недержавної мови в прямому ефірі українськомовних програм. Проте, враховуючи десятиліття війни Росії проти України, вже на часі, не чекаючи на жодні закони, використовувати виключно українську мову в ефірах", – наголосив Кремінь.

Нагадаємо, з 1 січня контент українською на ТБ та радіо має займати не менш ніж 90% ефіру.

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