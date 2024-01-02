З 1 січня контент українською на ТБ та радіо має займати 90% ефіру – мовний омбудсмен

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
4540
2 січня 2024

З 1 січня 2024 року підвищилися квоти на використання української мови для теле- і радіомовлення.

Відтепер мовлення державною має заповнювати не менш ніж 90% ефіру, повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

З 1 січня набрали чинності окремі положення статті 40 Закону України "Про медіа", які передбачають збільшення обсягу програм державною мовою на телебаченні та радіо.

Реклама:

Мінімальна частка української мови програм в аудіовізуальних ЗМІ:

  • загальнонаціональні та регіональні – збільшується з 75% до 90%;
  • місцеві – з 60% до 80%.

В Україні зросли квоти на використання державної мови для телебачення і радіо. Фото: RasulovS/Depositphotos

Частка української мови у програмах та фільмах, які транслюватимуться з 7 до 18 години, а також з 18 до 22 у загальному тижневому обсязі має складати:

  • у загальнонаціональних та регіональних ЗМІ – не менш ніж 90%;
  • у місцевих – не менш ніж 80%.

На радіо контент українською має займати не менш ніж 90% мовлення. Зокрема,  це стосується і новинно-аналітичних блоків та розважальних програм.

"Такі нововведення – вагомий крок в захисті українськомовного інформаційного простору та прав громадян на отримання інформації державною мовою. За нашими розрахунками, частка передач державною мовою в ефірах телеканалів та радіостанцій, зокрема і тих, що мовлять на місцевому рівні, суттєво зросте", – зазначив мовний омбудсмен.

Нагадаємо, раніше Тарас Кремінь звертався до загальнонаціональних мовників із проханням припинити використання двомовності в ефірах.

Реклама:

Читайте також: Як євроінтеграційний законопроєкт про національні меншини загрожує українській мові


Реклама:


Реклама:
 3105
Суспільство

Втратив ногу ще у 2014-му: історія ветерана, який повів бійців на протезах у Карпати, щоб зібрати кошти на ЗСУ

Вікторія Андрєєва
 5694
КУЛЬТУРА

Реальність абсурду: Театр на Подолі поставив "Процес" Кафки. Чому його варто дивитись

Мар’яна Семенишин
 2258
КУЛЬТУРА

Усім приготувати фронтальні камери! Відзначаємо День музейного селфі

Анастасія Большакова