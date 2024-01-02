З 1 січня контент українською на ТБ та радіо має займати 90% ефіру – мовний омбудсмен

З 1 січня 2024 року підвищилися квоти на використання української мови для теле- і радіомовлення.

Відтепер мовлення державною має заповнювати не менш ніж 90% ефіру, повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

З 1 січня набрали чинності окремі положення статті 40 Закону України "Про медіа", які передбачають збільшення обсягу програм державною мовою на телебаченні та радіо.

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Мінімальна частка української мови програм в аудіовізуальних ЗМІ:

загальнонаціональні та регіональні – збільшується з 75% до 90%;

місцеві – з 60% до 80%.

В Україні зросли квоти на використання державної мови для телебачення і радіо. Фото: RasulovS/Depositphotos

Частка української мови у програмах та фільмах, які транслюватимуться з 7 до 18 години, а також з 18 до 22 у загальному тижневому обсязі має складати:

у загальнонаціональних та регіональних ЗМІ – не менш ніж 90%;

у місцевих – не менш ніж 80%.

На радіо контент українською має займати не менш ніж 90% мовлення. Зокрема, це стосується і новинно-аналітичних блоків та розважальних програм.

"Такі нововведення – вагомий крок в захисті українськомовного інформаційного простору та прав громадян на отримання інформації державною мовою. За нашими розрахунками, частка передач державною мовою в ефірах телеканалів та радіостанцій, зокрема і тих, що мовлять на місцевому рівні, суттєво зросте", – зазначив мовний омбудсмен.

Нагадаємо, раніше Тарас Кремінь звертався до загальнонаціональних мовників із проханням припинити використання двомовності в ефірах.

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