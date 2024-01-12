Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені

Вірусологи підтвердили зараження пташиним грипом у слонів і морських котиків у субантарктичному регіоні. Вірус H5N1 є надзвичайно заразним і продовжує поширюватися світом.

Перші відомі випадки H5N1 були виявлені в антарктичному регіоні в жовтні серед бурих поморників на острові Берд, біля Південної Джорджії, пише Guardian. Через два місяці сотні морських слонів були знайдені мертвими. У кількох інших місцях також збільшилася кількість загибелі морських котиків, морських чайок і бурих поморників.

У грудні була підтверджена смерть білого ведмедя від пташиного грипу на Алясці, а в Чилі та Перу від цього вірусу загинуло близько 20 тисяч морських левів.

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За словами Марка Фалкієрі, вченого із Агентства охорони здоров’я тварин і рослин Великобританії, група, яка збирала зразки для аналізів, виявила близько 20 мертвих морських слонів.

"Серце розривається бачити стільки мертвих тюленів", – зазначив він.

Інші тюлені також мали респіраторні ознаки пташиного грипу: кашель, чхання, виділення з очей, носа, повільне хитання головою та тремор.

Марк Фалкієрі стверджує, що кількість загиблих тварин, ймовірно, сягла 100 особин: в основному морських слонів – вони постраждали більше, ніж морські котики.

"Мій найгірший страх – адаптивна мутація вірусу та його адаптація до ссавців, якої ми не бачимо в цих нових зразках, але нам потрібно продовжувати моніторинг", – сказав він, додавши, що це підвищує ризик для людей.

Поширення вірусу на тварин стало можливим, через те, що на цей грип захворіло занадто багато птахів. Ссавці вступають у тісний контакт із їхніми фекаліями і їдять інфікованих птахів.

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Хоча загибель субантарктичних тюленів і птахів викликає занепокоєння, хорошою новиною є те, що вірус не поширився на інші види, каже Ешлі Бан’ярд, вірусологиня Агентства охорони здоров’я тварин і рослин Великобританії.

"Два роки тому ми хвилювалися, що пінгвіни заразяться та гинутимуть від хвороби, але цього не сталося, тому це майже позитивний результат", – зазначила вона.

Наразі немає способу встановити загальну кількість загиблих тюленів, але вчені переконані, що вона набагато більша, ніж здається.

Нагадаємо, у Гренландії виявили скам'янілості стародавніх хижих черв'яків.