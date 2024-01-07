"Жахливі звірі": у Гренландії виявили скам'янілості стародавніх хижих черв'яків

У Північній Гренландії вчені виявлені скам'янілості раніше невідомого виду хижих черв'яків. Вони були ключовою частиною екосистеми близько 518 мільйонів років тому.

Цей вид став новим для науки, тому науковці дали йому назву Timorebestia, що в перекладі з латині означає "жахливі звірі", пише CNN з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Science Advances.

Черв'яки-хижаки сягали майже 30 сантиметрів у довжину і були одними з найбільших морських тварин у період, який називають раннім кембрійським. По боках тіла у них були плавці, а їхні голови мали довгі вуса та масивні щелепи.

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Життя цих древніх хижаків в океані, ймовірно, могло тривати від 10 до 15 мільйонів років, і в морському середовищі їм не було рівних.

Ілюстрація: Боб Ніколлс

"Вид Timorebestia був гігантом свого часу і був на вершині харчового ланцюга. Це робить його еквівалентним за важливістю до деяких провідних хижаків у сучасних океанах, зокрема акул і тюленів", – каже старший автор дослідження доктор Джейкоб Вінтер.

У кембрійський період, коли з'явилися ці хижаки, "тварини вперше вибухово еволюціонували". Це мало величезний вплив на цикли вуглецю та поживних речовин, а також на темпи еволюції, додає Вінтер.

Вчений також зауважує, що черв'яки-хижаки є далекими родичами набагато менших сучасних стрічкових черв'яків, які харчуються зоопланктоном.

Вивчивши скам'янілості, команда виявила у травній системі Timorebestia залишки ізоксісів – морських членистоногих. Їх черв'яки-хижаки поїдали у великих кількостях.

За словами дослідників, вивчення Timorebestia допоможе з'ясувати еволюційну хронологію черв'яків від півмільярда років тому до наших днів.

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