На Хмельниччині чоловік побив пасинка металевим прутом: у хлопця зламана щелепа

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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15 січня 2024

У Кам’янець-Подільському районі Хмельниччини затримали чоловіка, який металевим прутом побив 12-річного пасинка.

У хлопця виявили чисельні переломи, повідомляють в поліції Хмельницької області. 

За даними правоохоронців, конфлікт між 41-річним чоловіком і сином його співмешканки виник ввечері 11 січня.  Під час нього чоловік вхопив металевий прут і почав бити ним хлопця.

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Як повідомляють у поліції, підліток зміг вибігти з будинку на вулицю, де в цей час поруч проїжджав екіпаж патрульної поліції. Хлопець звернувся до них по допомогу. 

Фото: Поліція Хмельниччини

"При огляді лікарі виявили у хлопчика чисельні переломи та забої різних частин тіла. Ступінь важкості завданих травм медики оцінили як тяжкі", – зазначають у поліції. 

Чоловіка затримали. Його судитимуть за статтею про завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 ККУ). 

За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У коментарі "УП. Життя" речниця обласної прокуратури Хмельниччини Марина Тисячна розповіла, що під час інциденту мати хлопця була на роботі. 

За її словами, наразі постраждалого перевели з реанімації у звичайну палату, його стан стабільний. 

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"У ході конфлікту чоловік зламав хлопцю щелепу. Відомо, що разом із родиною чоловік мешкав близько трьох місяців. У жінки також є 8-річний син", – додала речниця. 

Раніше ми повідомляли, що у Тернополі затримали підлітків, які побили чоловіка з інвалідністю.

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