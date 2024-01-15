Усе через плач: на Київщині 18-річний батько завдав смертельного удару своїй 2-місячній дочці

У Білоцерківському районі Київщини 18-річний батько завдав смертельного удару 2-місячній доньці через те, що вона плакала.

Хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомляють у Київській обласній прокуратурі.

Як з’ясували правоохоронці, молодий батько залишився вдома зі своєю дочкою, однак коли дівчинка почала вередувати, це його роздратувало.

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"Аби "заспокоїти" дитину чоловік підійшов до її візочка та вдарив її по голові. Пізніше дитина перестала подавати ознаки життя", – розповідають у прокуратурі.

Фото: Київська обласна прокуратура

Там зазначають, що коли на місце події приїхали медики та правоохоронці, горе-батько намагався ввести слідство в оману, звинувативши у смерті дитини медиків, які напередодні лікували її від запалення легень.

Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть дівчинки настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, кажуть правоохоронці.

Хлопцю оголосили підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 121 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Раніше ми повідомляли, що у Києві до 11 років засудили жінку, яка викинула з вікна восьмого поверху свого 3-річного сина.

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