Усе через плач: на Київщині 18-річний батько завдав смертельного удару своїй 2-місячній дочці

У Білоцерківському районі Київщини 18-річний батько завдав смертельного удару 2-місячній доньці через те, що вона плакала.
Хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомляють у Київській обласній прокуратурі.
Як з’ясували правоохоронці, молодий батько залишився вдома зі своєю дочкою, однак коли дівчинка почала вередувати, це його роздратувало.
"Аби "заспокоїти" дитину чоловік підійшов до її візочка та вдарив її по голові. Пізніше дитина перестала подавати ознаки життя", – розповідають у прокуратурі.
|Фото: Київська обласна прокуратура
Там зазначають, що коли на місце події приїхали медики та правоохоронці, горе-батько намагався ввести слідство в оману, звинувативши у смерті дитини медиків, які напередодні лікували її від запалення легень.
Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть дівчинки настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, кажуть правоохоронці.
Хлопцю оголосили підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 121 ККУ).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
Раніше ми повідомляли, що у Києві до 11 років засудили жінку, яка викинула з вікна восьмого поверху свого 3-річного сина.
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