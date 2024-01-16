Через повномасштабну війну кількість україномовних твітів у соцмережі Х зросла на 87% – вчені

Вчені звернули увагу на зростання кількості твітів українською мовою у соцмережі X. Воно відбувалося у кілька етапів. Найбільший стрибок відбувся на початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у дослідженні вчених з Університету імені Людвіга Максиміліана у Мюнхені, Мюнхенського технічного університету та Університету Бата у Великій Британії. Його результати опубліковані в журналі Communications Psychology.

Дослідники проаналізували майже 4,5 мільйона твітів від майже 63 тисяч користувачів. Для вивчення вони обрали пости з 9 січня 2020 року до 12 жовтня 2022 року.

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Спершу за допомогою штучного інтелекту вчені відфільтрували твіти, які містили геоінформацію, щоб зберегти лише ті, які опублікували користувачі з України.

В отриманому масиві даних вони видалили дублікати та потенційних спам-ботів, а також користувачів, які публікували понад 100 повідомлень на день. Так для аналізу залишилося 2,8 мільйона твітів від майже 42 тисяч користувачів X.

Дослідники встановили, що кількість твітів українською з лютого 2022 року зросла на 87%. Науковці переконані, що дані свідчать про "свідомий вибір користувачів на користь більш української (онлайн) ідентичності та самовизначення себе українцями".

"Мови можуть бути причиною конфлікту, і вони часто включені у визначення культурної та етнічної ідентичності та є основою для будівництва нації і політичних змін", – зазначили дослідники.

Науковці також помітили збільшення кількості україномовних твітів після Євромайдану та російської анексії Криму у 2014 році.

"Використання мови за своєю природою є політичним, часто є засобом культурної ідентичності та основою для побудови нації. Очевидно, війна змушує людей більше відмовлятися від російської мови", – пояснили вчені у статті.

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Нагадаємо, кількість українців, які використовують виключно українську мову в побуті, також зросла від початку повномасштабного вторгнення. За даними опитування, яке проводили у серпні 2023 року, їхня частка складає 59% громадян.