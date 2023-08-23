Лише 9% українців спілкуються виключно російською – опитування

Майже 60% українців спілкуються виключно українською, однак лишаються 9% громадян, що використовують виключно російську.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке проводили 16-20 серпня 2023 року.

За даними опитування 59% респондентів у побуті використовують українську, ще 31% українців – українську та російську. Лише 9% учасників опитування назвали російську основною мовою в побуті.

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Водночас 82% опитаних вважають українську рідною мовою, 16% – російську.

Від березня 2022 року помітно зменшується використання російської мови у побуті.

Для порівняння, у липні 2012 року українську в побуті використовували лише 41% українців, а російську – 37%.

До слова, ВПО і біженці, які перебувають за кордоном, частіше використовують обидві мови для спілкування або говорять російською.

Проте, понад 70% ВПО і біженців вважають рідною українську.

Респонденти отримали запрошення пройти опитування через месенджери та соціальні мережі. Загалом участь взяли 6050 людей, з них 700 ВПО та 750 біженці з України.

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Нагадаємо, за даними опитування, українців найчастіше відчувають гордість та страх, думаючи про Україну.