Більш унікальний, ніж відбиток пальця: вчені створили систему аутентифікації на основі видиху

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
9891
16 січня 2024

Науковці з Індії розробили систему аутентифікації користувача на основі фізики видиху людини. 

Вони дослідили, що ця дія ідентифікує людину не гірше за відбиток пальця, пише видання New Scientist з посиланням на статтю на arXiv.

Щоб навчити штучний інтелект і побудувати систему, розробники у 94 добровольців зібрали дані про 10 видихів за допомогою термоанемометра, який вимірював швидкість і температуру повітряного потоку. 

Реклама:

Штучний інтелект зміг розрізнити видихи учасників із точністю у 97%. 

 Фото: Neirfys/Depositphotos

Через різне розташування органів всередині кожної людини, легені, трахея, гортань і ротова порожнина у комплексі створюють унікальний видох.

Науковці також вважають, що таку ідентифікаційну систему буде складніше обійти, ніж аутентифікацію за допомогою відбитка пальця – для її розблокування потрібна людина у свідомості. 

Вчені припускають, що їхня розробка згодом зможе замінити аналіз відбитків пальця, сітківки ока чи обличчя.

Нагадаємо, вчені встановили, що всі відбитки пальців людини насправді не є унікальними. 

Читайте також: Мозок людини обробляє травматичні спогади як теперішні переживання – дослідження

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 0
Суспільство

Кока-Кола створила мільйон пляшок для особливих адресатів в Україні

PROMOTED
 6436
Суспільство

"Мою дитину цькують у школі, бо ми ВПО": що робити батькам та як підтримати дитину

 2339
КУЛЬТУРА

"А ви з Маріуполя?". Чотири з половиною стіни Платформи ТЮ показують у Києві

Анастасія Большакова