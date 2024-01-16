Більш унікальний, ніж відбиток пальця: вчені створили систему аутентифікації на основі видиху

Науковці з Індії розробили систему аутентифікації користувача на основі фізики видиху людини.

Вони дослідили, що ця дія ідентифікує людину не гірше за відбиток пальця, пише видання New Scientist з посиланням на статтю на arXiv.

Щоб навчити штучний інтелект і побудувати систему, розробники у 94 добровольців зібрали дані про 10 видихів за допомогою термоанемометра, який вимірював швидкість і температуру повітряного потоку.

Реклама:

Штучний інтелект зміг розрізнити видихи учасників із точністю у 97%.

Через різне розташування органів всередині кожної людини, легені, трахея, гортань і ротова порожнина у комплексі створюють унікальний видох.

Науковці також вважають, що таку ідентифікаційну систему буде складніше обійти, ніж аутентифікацію за допомогою відбитка пальця – для її розблокування потрібна людина у свідомості.

Вчені припускають, що їхня розробка згодом зможе замінити аналіз відбитків пальця, сітківки ока чи обличчя.

Нагадаємо, вчені встановили, що всі відбитки пальців людини насправді не є унікальними.