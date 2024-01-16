Ймовірно, єдине у своєму роді: вчені просканували унікальне скам’яніле гніздо віком 29 млн років

Дослідники проаналізували унікальне скам’яніле гніздо комахи віком 29 мільйонів років. Воно дає уявлення про розмноження давніх видів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Parks Stewardship Forum.

У 2012 році в американському штаті Орегон науковці знайшли скам’яніле гніздо, зарите у піщаний ґрунт. Воно налічувало близько 50 видовжених яєць.

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"Ми виявили, що існує білковий шар, який утримує все разом. Це було не просто скупчення яєць – це був тип підземних яєчних капсул під назвою оотека, з яйцями, вкритими захисним шаром, який мінералізувався в кам'янисту шкаралупу", – розповів співавтор дослідження Нік Фамосо.

Скам'янілість із яйцями комахи, віком 29 млн років. Фото: Nick Famoso/National Park Service

Наразі підземні яйцеві капсули виробляють лише дві групи комах – коники (ряд Orthoptera, підряд Caelifera) і п'ядуни (ряд Mantophasmatodea).

На поверхні гнізда вчені побачили 28 видовжених яєць розміром не більш ніж 4,65 міліметра в довжину і 1,84 міліметра в ширину, що збігається з розміром яєць сучасних коників. Під час сканування скам’янілості виявили ще понад два десятки яєць, захованих у товщі. Деякі з них були порожніми, а інші заповнені осадом.

Знайдені зразки порівняли з яйцями понад 6,7 тисячі живих видів. Такі великі, еліптично вигнуті яйця у великій кладці невідомі жодній іншій групі комах, окрім коників та сарани.

Яйця комах надзвичайно рідкісні у скам'янілостях, тим паче неушкоджені. Знайдена скам’яніла шкаралупа, ймовірно, належить конику. Вона єдина, що дає уявлення про їхнє розмноження, починаючи з епохи олігоцену – 33,9-23 мільйони років тому.

"Ця робота дуже цікава, оскільки таке виняткове збереження дає унікальну інформацію про одну з найменш вивчених стадій життя комах, особливо в геологічному минулому", – зауважив співавтор дослідження Джемін Лі.

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Крім того, скам'янілість знайшли в середовищі, несприятливому для цього – мільйони років тому там була водойма. Схожі зразки зазвичай зберігаються в озерних відкладеннях разом з рослинною масою. Такі місця бідні на кисень і відносно статичні.

Нагадаємо, у Гренландії виявили скам'янілості стародавніх хижих черв'яків.