Вчені розкопали істоту віком 500 млн років і назвали на честь черв’яків із "Дюни"

На півночі штату Юта науковці знайшли скам'янілого морського черв'яка віком 500 мільйонів років.

Цей древній черв'як, ймовірно, плавав океаном під час Кембрійського періоду (541-485,4 млн років тому), повідомляє LiveScience та Університет Канзасу.

Нещодавно відкритий вид належав до аннелід. Він отримав назву Shaihuludia shurikeni на честь вигаданих піщаних черв'яків "Шай-Хулуд" з планети Арракіс у романах "Дюна" Френка Герберта, за яким зняли відомий фільм.

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"Я – старий ботанік, і я була дуже захоплена фільмами про Дюну", – сказала дослідниця Ріаннон ЛаВін, яка зробила відкриття.

Назва виду також відсилає до японського слова "сюрікен" (японська метальна зброя у формі зірок, цвяхів, голок), адже скам’янілий черв’як мав лезоподібні щетинки.

Фото: Ріаннон ЛаВін

Дослідники знайшли скам'янілість під час розкопок у сланці Спенс на кордоні між північною Ютою і південним Айдахо. Артефакт був приблизно 7-8 сантиметрів завдовжки.

"Я розколола один із цих шматків каменю і миттєво зрозуміла, що це щось нетипове. Перше, що ми побачили, це радіальні лопаті, схожі на зірки або квіти", – сказала наукова співробітниця Інституту біорізноманіття та Музею природознавства Університету Канзасу Ріаннон ЛаВін.

Спочатку дослідники не були впевнені, чи це залишки живої істоти, чи дивний мінерал.

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Щоб з'ясувати це, команда дослідників проаналізувала скам'янілість за допомогою скануючого електронного мікроскопа.

У дослідженні, опублікованому 8 квітня в журналі Historical Biology, вчені визначили, що цей зразок є новим видом аннеліди.

"Аннеліди дуже рідкісні в кембрії Північної Америки, і до цього часу ми знали лише про один зразок зі сланцю Спенс", – сказав провідний автор дослідження Жюльєн Кімміг, палеонтолог з Державного музею природознавства в Німеччині.

Утім, це вже не перший випадок, коли вчені виявляють рідкісні скам'янілості у сланці Спенс.

На цій території знаходили близько 90 видів кембрійських трилобітів і скам'янілості м'якотілих істот.

Нагадаємо, раніше у Перу виявили рештки кита, який може бути найважчою твариною в історії.