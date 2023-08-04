Вчені розкопали істоту віком 500 млн років і назвали на честь черв’яків із "Дюни"

На півночі штату Юта науковці знайшли скам'янілого морського черв'яка віком 500 мільйонів років.
Цей древній черв'як, ймовірно, плавав океаном під час Кембрійського періоду (541-485,4 млн років тому), повідомляє LiveScience та Університет Канзасу.
Нещодавно відкритий вид належав до аннелід. Він отримав назву Shaihuludia shurikeni на честь вигаданих піщаних черв'яків "Шай-Хулуд" з планети Арракіс у романах "Дюна" Френка Герберта, за яким зняли відомий фільм.
"Я – старий ботанік, і я була дуже захоплена фільмами про Дюну", – сказала дослідниця Ріаннон ЛаВін, яка зробила відкриття.
Назва виду також відсилає до японського слова "сюрікен" (японська метальна зброя у формі зірок, цвяхів, голок), адже скам’янілий черв’як мав лезоподібні щетинки.
|Фото: Ріаннон ЛаВін
Дослідники знайшли скам'янілість під час розкопок у сланці Спенс на кордоні між північною Ютою і південним Айдахо. Артефакт був приблизно 7-8 сантиметрів завдовжки.
"Я розколола один із цих шматків каменю і миттєво зрозуміла, що це щось нетипове. Перше, що ми побачили, це радіальні лопаті, схожі на зірки або квіти", – сказала наукова співробітниця Інституту біорізноманіття та Музею природознавства Університету Канзасу Ріаннон ЛаВін.
Спочатку дослідники не були впевнені, чи це залишки живої істоти, чи дивний мінерал.
Щоб з'ясувати це, команда дослідників проаналізувала скам'янілість за допомогою скануючого електронного мікроскопа.
У дослідженні, опублікованому 8 квітня в журналі Historical Biology, вчені визначили, що цей зразок є новим видом аннеліди.
"Аннеліди дуже рідкісні в кембрії Північної Америки, і до цього часу ми знали лише про один зразок зі сланцю Спенс", – сказав провідний автор дослідження Жюльєн Кімміг, палеонтолог з Державного музею природознавства в Німеччині.
Утім, це вже не перший випадок, коли вчені виявляють рідкісні скам'янілості у сланці Спенс.
На цій території знаходили близько 90 видів кембрійських трилобітів і скам'янілості м'якотілих істот.
Нагадаємо, раніше у Перу виявили рештки кита, який може бути найважчою твариною в історії.
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