Вчені назвали тварин, які можуть першими оселитися на Марсі та Місяці

До кінця десятиліття NASA планує створити на Марсі місячний форпост перш ніж планету будуть досліджувати люди.

Базові табори на Марсі і Місяці стануть домом і місцем роботи для астронавтів. Крім того, тут облаштують екосистему, яка включатиме тварин. Вона допоможе дослідникам вижити в умовах космосу, повідомляє Live Science.

Основними функціями місячного форпосту є збереження життя астронавтів, захист від радіації, космічного вакууму та екстремальних температур. Інші особливості залежатимуть від поставлених цілей. Форпости можуть використовувати для наукових досліджень, видобутку природних ресурсів та для створення платформи для інших подорожей у космос.

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"У майбутньому у базовому таборі "Artemis" зможуть проживати до чотирьох астронавтів протягом місяця", – зазначають у NASA.

Ілюстрація астронавтів НАСА на Південному полюсі Місяця. Авторство: NASA

Водночас тварини можуть допомагати виконувати життєво важливі функції, кажуть вчені. Наприклад, комахи здійснюватимуть запилення, креветки та рибу можна вирощувати і використовувати як джерела їжі.

Проте наразі науковці не дійшли згоди щодо того, чи вдасться облаштувати космічну екосистему.

"Екосистеми за межами Землі досі далеко в майбутньому і більше належать до сфери фантастики, а не до активних наукових досліджень", — сказав Live Science Девід Кетлінг, астробіолог з Університету Вашингтона в Сіетлі.

При цьому дослідники зазначають, що тваринам буде важко жити в умовах космосу. Перешкодою для цього є низька гравітація.

"Гравітація Марса становить приблизно одну третину земної, а Місяця – одну шосту земної. Середовище існування можна створити відповідно до температури, тиску та складу атмосфери, до яких звикли Землі, але неможливо змінити силу тяжіння", – сказав Крістофер Маккей, планетолог з Науково-дослідного центру Еймса НАСА.

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Маккей припускає, що тварини розвиватимуться на Марсі та Місяці так само, як і на Землі, але ніяких доказів щодо цього поки немає. Низька сила тяжіння може вплинути на розвиток м’язів і кісток, через що тварини на Марсі не зможуть правильно стояти і ходити. У цих умовах дрібні тварини, такі як миші і водні мешканці, ймовірно, найкраще підійдуть для заселення в космосі.

Зміни сили тяжіння не страшні для риб, тому вони цілком можуть стати "космічними"мешканцями. Вони не потребують багато ресурсів та не залишають багато відходів.

Комахи теж разом з людьми можуть відправитись на Марс. Вчені виявили, що це хороше джерело білка. Крім того, вони займають мало місця і використовують мало води. Комахи можуть запилювати рослини, які вирощуватимуть, щоб споживати в їжі.

Для колонізації Місяця дослідники розглядають й тихоходів, яких часто називають "водяними ведмедями". Ці крихітні істоти здатні витримувати екстремальні умови, включаючи сильну спеку та холод, радіацію і космічний вакуум.

"Така колонізація далеко в майбутньому. Для того, щоб це стало можливим, потрібно вирішити ряд інженерних проблем", – сказав астробіолог Девід Кетлінг.

Нагадаємо, NASA випадково зафіксували невідомий сигнал поза межами нашої галактики. Вчені не можуть знайти йому наукове пояснення.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"