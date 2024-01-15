У NASA зафіксували таємничий сигнал поза межами нашої галактики

Астрономи NASA виявили невідомий сигнал, який надходить з-за меж нашої галактики. Вчені не можуть знайти пояснення цьому явищу.

Науковці проаналізували результати спостереження, які протягом 13 років отримували з потужного телескопа Fermi Space Telescope, повідомляє Science Alert.

Цей прилад може виявляти гамма-промені – величезні спалахи світла, які є в мільярди разів більшими, ніж можуть бачити людські очі. Вони часто виникають під час вибуху зірок або ядерного вибуху.

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Так вчені натрапили на альтернативний сигнал, який описали у дослідженні, опублікованому в The Astrophysical Journal Letters.

"Це абсолютно випадкове відкриття. Ми знайшли набагато сильніший сигнал в іншій частині неба, ніж той, який ми шукали", – сказав Олександр Кашлінські, космолог з Університету Меріленда та Центру космічних польотів імені Годдарда NASA.

Ілюстрація Центру космічних польотів імені Годдарда NASA

Астрономи шукали одну з найстаріших властивостей гамма-випромінювання для створення перших атомів – космічний мікрохвильовий фон або CMB.

Натомість вони виявили сигнал, що надходив із майже того ж напрямку і майже із такою ж величиною, що й інший незрозумілий об'єкт.

Вони вважають, що це відкриття може бути пов’язане з космічним гамма-випромінюванням, яке досліджувала обсерваторія П’єра Оже в Аргентині в 2017 році.

Наразі вчені не можуть пояснити, що за сигнал виявили. Вони сподіваються знайти його джерело та дати йому наукове обґрунтування.

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Нагадаємо, команда NASA після численних спроб нарешті відкрутила два кріплення капсули зі зразками астероїда Бенну.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"