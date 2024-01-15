У NASA зафіксували таємничий сигнал поза межами нашої галактики

Астрономи NASA виявили невідомий сигнал, який надходить з-за меж нашої галактики. Вчені не можуть знайти пояснення цьому явищу.
Науковці проаналізували результати спостереження, які протягом 13 років отримували з потужного телескопа Fermi Space Telescope, повідомляє Science Alert.
Цей прилад може виявляти гамма-промені – величезні спалахи світла, які є в мільярди разів більшими, ніж можуть бачити людські очі. Вони часто виникають під час вибуху зірок або ядерного вибуху.
Так вчені натрапили на альтернативний сигнал, який описали у дослідженні, опублікованому в The Astrophysical Journal Letters.
"Це абсолютно випадкове відкриття. Ми знайшли набагато сильніший сигнал в іншій частині неба, ніж той, який ми шукали", – сказав Олександр Кашлінські, космолог з Університету Меріленда та Центру космічних польотів імені Годдарда NASA.
|Ілюстрація Центру космічних польотів імені Годдарда NASA
Астрономи шукали одну з найстаріших властивостей гамма-випромінювання для створення перших атомів – космічний мікрохвильовий фон або CMB.
Натомість вони виявили сигнал, що надходив із майже того ж напрямку і майже із такою ж величиною, що й інший незрозумілий об'єкт.
Вони вважають, що це відкриття може бути пов’язане з космічним гамма-випромінюванням, яке досліджувала обсерваторія П’єра Оже в Аргентині в 2017 році.
Наразі вчені не можуть пояснити, що за сигнал виявили. Вони сподіваються знайти його джерело та дати йому наукове обґрунтування.
Нагадаємо, команда NASA після численних спроб нарешті відкрутила два кріплення капсули зі зразками астероїда Бенну.
Віра Шурмакевич, "УП. Життя"
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