Перша у світі клонована макака відсвяткувала другий день народження

Перша у світі клонована резус-макака на ім’я РеТро відсвяткувала другий день народження. Така тривалість життя є безпрецедентною для клонів цього виду.

Для того, щоб вивести цей вид, команда вчених Китайської академії наук (CAS) змінила метод клонування, використавши технологію заміни клітин, пише Science Alert.

Дослідники вже навчились клонувати різні види ссавців. Традиційним методом вдалось клонувати овечку Доллі, собак, свиней і рогату худобу. Однак з виведенням приматів дещо складніше. При клонуванні мавп виявили, що традиційний метод екстракорпорального запліднення не підходить. При його застосуванні велика кількість ембріонів гинули на 60-день вагітності.

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Щоб зрозуміти, в чому проблема, китайські вчені проаналізували ембріони резус-макак і виявили проблеми з соматичними клітинами та дефекти плаценти. Тому науковці "втрутились" у роботу генів і спробували замінити хвору плаценту на здорову та трофобласт (зовнішні клітини кількаденного ембріона).

ФОТО: Nature Communications

І хоч таким методом поки вдалося вивести лише одну мавпу, науковці кажуть, що це вже великий успіх. З усіх 11 ембріонів, які вони перенесли в утробу самок, тільки один народився живим.

"Ця стратегія підвищує шанси вирішення проблем, пов’язаних саме з трофектодермою, яка відіграє вирішальну роль у ранньому ембріональному розвитку та імплантації", – стверджує команда вчених.

Науковці кажуть, що в майбутньому метод можуть застосовувати у екстракорпоральному заплідненні. Якщо людський ембріон матиме аномалії розвитку на клітинному рівні, така методика допоможе зберегти вагітність.

Однак дослідники особливо наголошують на тому, що це вимагатиме набагато більше зусиль, і це неминуче призведе до смерті більшої кількості тварин.

Нагадаємо, раніше в Китаї клонували арктичного вовка. Його виносив собака породи бігль.

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Віра Шурмакевич, "УП. Життя"

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