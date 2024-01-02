На ТОТ планують поставити на військовий облік усіх чоловіків, включно із 17-річними – правозахисники

На тимчасово окупованих територіях планують ставити на військовий облік 17-річних юнаків.
За даними Східної Правозахисної групи, процес розпочнуть вже на початку січня.
Окупаційні адміністрації створюють комісії для початкової постановки на військовий облік хлопців 2007 року народження. Також це стосуватиметься й старших чоловіків, які ще не зареєстровані у військкоматах.
З 10 січня по 31 березня окупанти планують поставити на облік 17-річних. До 31 грудня – усіх інших військовозобов'язаних, заявляють правозахисники.
|На ТОТ окупанти хочуть ставити на військових облік юнаків 2007 року народження. Фото: rachwal/Depositphotos
Завдання розшукувати та доставляти до військкоматів "ухилянтів" доручили силовим установам.
Водночас освітні заклади отримали припис щодо "своєчасної організації та явки учнів 2007 року народження й старших для постановки на військовий облік".
"Цей факт свідчить про підготовку окупантів до масштабної мобілізації, аналогічні процеси проводилися навесні-восени 2021 року", – наголосили у Східній Правозахисній групі.
Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій території Луганської області вчителі-колаборанти перевірятимуть сторінки дітей у соціальних мережах на наявність "екстремізму".
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