На ТОТ планують поставити на військовий облік усіх чоловіків, включно із 17-річними – правозахисники

На тимчасово окупованих територіях планують ставити на військовий облік 17-річних юнаків.

За даними Східної Правозахисної групи, процес розпочнуть вже на початку січня.

Окупаційні адміністрації створюють комісії для початкової постановки на військовий облік хлопців 2007 року народження. Також це стосуватиметься й старших чоловіків, які ще не зареєстровані у військкоматах.

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З 10 січня по 31 березня окупанти планують поставити на облік 17-річних. До 31 грудня – усіх інших військовозобов'язаних, заявляють правозахисники.

На ТОТ окупанти хочуть ставити на військових облік юнаків 2007 року народження. Фото: rachwal/Depositphotos

Завдання розшукувати та доставляти до військкоматів "ухилянтів" доручили силовим установам.

Водночас освітні заклади отримали припис щодо "своєчасної організації та явки учнів 2007 року народження й старших для постановки на військовий облік".

"Цей факт свідчить про підготовку окупантів до масштабної мобілізації, аналогічні процеси проводилися навесні-восени 2021 року", – наголосили у Східній Правозахисній групі.

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій території Луганської області вчителі-колаборанти перевірятимуть сторінки дітей у соціальних мережах на наявність "екстремізму".