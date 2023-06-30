На окупованій Луганщині вчителі-колаборанти перевірятимуть соцмережі дітей на наявність "екстремізму" – ОДА

На тимчасово окупованій території Луганської області за наказом так званого "Міністерства освіти і науки "ЛНР" вчителі-колаборанти перевірятимуть сторінки дітей у соціальних мережах на наявність "екстремізму".

Про це повідомляють в Луганській обласній державній адміністрації.

Вчителі, які співпрацюють з окупантами, мають моніторити всі публічні записи учнів у соцмережах та вираховувати, які із них можуть нести "терористичну ідеологію".

"Аби здійснити тиск на дорослого, достатньо думки вчителя і дзвінка у так звані "правоохоронні органи", – зазначають в Луганській ОДА.

Фото: zephyr18 /Depositphotos

Раніше ми повідомляли, що в Мелітополі окупанти змушують вчителів навчати російською, а в Маріуполі перевіряють підлітків на "лояльність до України".

Також у Маріуполі окупанти залякують батьків і змушують віддавати дітей до місцевих шкіл. Також ми повідомляли, що вчителі-колаборанти розповідали дітям про "символи РФ", поки ті мерзли.