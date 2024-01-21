У Британії прооперували собаку, яка народилася з шістьма лапами

У Великій Британії шестилапій собаці породи спаніель, яку знайшли покинутою на автостоянці, зробили операцію з видалення зайвих кінцівок. Гроші збирали по всьому світу.

Цуценя виявили в центрі міста Пембрук у вересні минулого року. Воно мало численні вроджені вади. Благодійна організація Greenacres Rescue взяла його під опіку, вона ж і оголосила збір в мережі на його порятунок, пише Тelegraph.

Собаку назвали Аріель – на честь персонажа "Русалоньки", адже її частково зрощені додаткові задні ноги нагадували хвіст цього міфічного персонажа.

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Життєво важлива операція пройшла успішно – хірургам ветеринарної клініки вдалося врятувати всі чотири "робочі" кінцівки собаки.

Хірургам ветеринарної клініки вдалося врятувати всі чотири "робочі" кінцівки собаки

За словами ветеринарів, через наявність двох тазостегнових суглобів з одного боку таз Аріель так і не сформувався належним чином. Через це її нормальна задня нога практично не мала м’язового тонусу й існувала ймовірність, що її також доведеться ампутувати.

Засновник Greenacres Rescue Майкі Лолор зазначив, що крім двох зайвих задніх ніг, в Аріель виявили й інші аномалії.

"Ветеринар, який спочатку оглядав Аріель, зазначив, що у неї також є додаткова вульва", – сказав чоловік.

Комп’ютерна томографія показала, що в Аріель лише одна нирка. Це значно ускладнило лікування.

Майкі Лолор каже, що після виписки Аріель доставлять у прийомну родину в західному Вельсі.

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ФОТО: Greenacres Rescue

"Після того, як вона пройде кілька тижнів фізіотерапії, ми подивимося, чи знайдемо їй дім назавжди. Наразі ми отримали неймовірну реакцію на історію Аріель: дзвінки та електронні листи надходили навіть із Нью-Йорка та Австралії, тому я не сумніваюся, що собака не буде самотньою" , – додав він.

Полідактилія – вроджена генетична аномалія, що характеризується наявністю "зайвих" кінцівок чи пальців на руці або ступні. Вважається, що у собак це успадкована аномалія, яка передається з покоління в покоління.

Полідактилію спричиняє генна мутація, що впливає на розвиток кінцівок під час росту ембріона. Різні генетичні фактори можуть сприяти цьому стану, а дослідники все ще вивчають механізми, що лежать в основі цієї патології.





