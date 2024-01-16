У Миколаєві рятувальники витягнули з річки собаку, який провалився під лід

У Миколаєві працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували собаку, який провалився під кригу і не міг самостійно вилізти.

Пес упав у воду на відстані 50 метрів від берега на річці Інгул у центральному районі Миколаєва, повідомляє "Суспільне".

Як розповіла у коментарі "УП. Життя" речниця ДСНС у Миколаївській області Ілляна Пацюк, 15 січня рятувальникам надійшов виклик від жінки, яка побачила, що на річці Інгул хтось потребує допомоги.

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Прибувши на місце події, рятувальники побачили у воді собаку, який з останніх сил бореться за життя.

Фото: ДСНС у Миколаївській області

"У рятувальній операції брали участь фахівці з першого відділення державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники взяли надувного човна, дістались до чотирилапого та витягли його з води", – каже Ілляна Пацюк.

За її словами, після того, як чотирилапого витягли на берег, він утік.

Тварина провалилася під кригу і не могла самостійно вилізти

Собака провалився під воду через те, що шар криги, яка утворилась на річці, був недостатньо міцним, пояснює Ілляна Пацюк.

"Через те, що температура повітря не опускається нижче нуля, лід не встигає замерзнути до товщини, за якої його можна вважати міцним – не менше семи сантиметрів. Тому рятувальники застерігають не виходити на лід та бути обережними", – стверджує речниця.

Нагадаємо, ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії. Майже всі 200 тварин із зоопарку на Донеччині загинули через обстріли або голод.

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Віра Шурмакевич, "УП. Життя"