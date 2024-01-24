"Хулігани". Вчені виявили, що дельфіни атакують і крадуть дитинчат ламантинів

Науковці знайшли докази агресивної поведінки дельфінів-афалін до дитинчат антильських ламантинів та інших тварин.

Виявилося, що дельфіни часто й умисно нападають на дитинчат ламантинів, кусають, переслідують та навіть викрадають їх з родин.

Відповідне дослідження опублікували у науковому журналі PLOS One, пише Live Science.

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"Ми бачимо дельфінів-афалін, які поводяться, наче хулігани, та проявляють жорстокість до інших видів", – сказав співавтор дослідження, професор біологічних наук у Міжнародному університеті Флориди Джеремі Кішка.

Команда вчених зафіксувала щонайменше 10 випадків агресії дельфінів до ламантинів. Більшість таких випадків припадає на період з 2015-го по 2020-й рік.

Жертвами нападів ставали як осиротілі тварини, так і малюки, що були з матерями.

Вчені помічали, що дельфіни нападали навіть на морських свиней (Phocoena phocoena) і вбивали їх. Крім того, вони кусали власних дитинчат.

Чому дельфіни такі розбишаки?

Однією з причин агресивної поведінки дельфінів може ставати банальна цікавість, коли в полі зору з’являється ламантин, розповідає вчений з Міжнародного фонду природи та сталого розвитку (FINS) Ерік Ангель Рамос.

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"Оскільки дельфіни часто агресивні одне до одного – вони можуть демонструвати подібну поведінку іншим видам, як-от ламантини", – розповів науковець у коментарі Live Science.

За словами Джеремі Кішки, дельфіни зазвичай стають агресивними, коли бачать в інших тваринах потенційних конкурентів.

Якщо хтось посягне на їхню їжу або простір – дельфіни атакуватимуть.

Водночас дельфіни-афаліни (Tursiops truncatus) самі по собі мають широкий спектр емоцій – від горя до відчуття власного "я".

Фото ламантинів: Galen Rathbun/USFWS Digital Library/Wikimedia

Нині вчені не до кінця розуміють мотиви атак, але продовжуватимуть досліджувати поведінку дельфінів.

Джеремі Кішка додає, що якщо дельфіни потерпатимуть від зміни клімату та людської діяльності, їхня ворожість може посилитись.

Нагадаємо, антильські ламантини (Trichechus manatus manatus) – це підвид американських ламантинів, травоїдних ссавців, що живуть під водою.

Вид перебуває під загрозою зникнення у своєму ареалі – біля атлантичних берегів Американського континенту.

Цих тварин можна зустріти в морських, солонуватих і прісних водах від південно-східного Техасу до північно-східної Бразилії. А біля Белізу ламантинам можуть загрожувати зіткнення з суднами.

Науковці працюватимуть над тим, щоб виявити усі причини смертності ламантинів. Це допоможе охороняти вразливий вид.

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Анна Штопенко, спеціально для "УП. Життя"