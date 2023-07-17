В Японії дельфіни поранили чотирьох людей на пляжі

Четверо плавців були поранені через напад дельфінів на пляжі у центральній Японії.

Про це повідомляє ВВС.

60-річний чоловік отримав переломи ребер та поранення рук після того, як дельфін протаранив його за кілька метрів від пляжу 16 серпня у місті Міхама, префектура Фукуї. Ще одного чоловіка, віком 40 років, дельфін укусив за руку на пляжі того ж ранку. Пізніше того ж дня дельфіни поранили ще двох людей.

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За словами місцевої поліції, цього року на Фукуї зафіксовано шість таких атак.

Фото: shopartgallery Depositphotos

На пляжах встановили знаки, які застерігають плавців не наближатися до дельфінів і не торкатися їх.

Хоча дельфіни зазвичай не агресивні до людей, ворожість до плавців не є чимось аномальним.

Вчені припустили, що дикі дельфіни-афаліни вважають плавання поруч з людьми "неймовірним стресом", оскільки це порушує їхні поведінкові звичаї.

У Республіці Ірландія впродовж десяти днів у 2013 році один і той же дельфін поранив двох жінок, одна з яких отримала перелом ребра.

Через рік п’ятьох плавців довелося рятувати біля узбережжя Ірландії, коли на них намагався напасти дельфін.

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Окрім ворожості до людей, відомо, що дельфіни іноді поводяться надзвичайно жорстоко стосовно інших морських істот.

У Корнуоллі, на південному заході Англії, було помічено, як дельфін-афаліна під час агресивної атаки підкинув морську свиню у повітря.