Дельфіни продовжують гинути через бойові дії – природоохоронці

Вчені продовжують знаходити загиблих дельфінів у водах Чорного моря. Зокрема, у липні тіла бачили на берегах його Північно-Західної частини, в окупованому Криму, Краснодарському краю біля Сочі та Новоросійську.

Мертвих дельфінів продовжують знаходити і на березі моря в Болгарії, повідомляють у Національному природному парку "Тузлівські лимани".

"На берегах нашого нацпарку і поруч домінують афаліни (рід родини дельфінових – ред.). Упродовж липня гинули тварини і на Азовському морі, де створили вбивче військове навантаження", – зазначили природоохоронці.

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За їхніми словами, зараз субмарини окупантів знаходяться далеко від українських берегів у порівнянні з торішньою ситуацією. Тому загальна кількість загиблих тварин значно менша, ніж торік. За даними нацпарку, у 2022 році загинуло не менш ніж 50 тис. чорноморських китоподібних.

Моніторинг кількості мертвих дельфінів, який здійснював нацпарк, за останні кілька тижнів ускладнився. З 13 липня працівникам повністю заборонили вихід на берег моря.

Природоохоронці активно намагаються відстоювати право продовжувати моніторинг узбережжя і проводити там важливі заходи.

Мертвий дельфін. Фото: UAnimals

Нагадаємо, дельфіни дуже потерпають від розливів палива і мастила сонарів, тобто засобів звукового виявлення підводних об'єктів, які використовують під час бойових дій. Вони отруюють воду чим призводять до загибелі морських мешканців.

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