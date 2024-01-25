В Аргентині через пташиний грип загинули 96% дитинчат морських слонів

Новий штам небезпечного пташиного грипу H5N1 став причиною загибелі майже цілого покоління морських слонів.

Дослідники виявили мертвими або в критичному стані понад 17 тисяч тіл дитинчат, що становить 96% від народжених у 2023 році, пише Science Alert.

Дослідники занепокоєні тим, що H5N1 продовжує руйнувати дику природу, а також тим, що штам здатний поширюватись між ссавцями.

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"Видовище морських слонів, знайдених на межі смерті або мертвими вздовж пляжів, можна описати лише як апокаліптичне", – зазначив директор охорони здоров’я Товариства охорони дикої природи (WCS) Кріс Волзер.

Морські слони. Фото: elleonzebon/Depositphotos

Дослідники кажуть, що у 2022 році вздовж 300-кілометрової берегової лінії Патагонії (Південна Америка) народилось 18 тисяч дитинчат південного морського слона. Натомість у 2023 живими залишилися лише близько тисячі малят.

Науковці стурбовані, адже йдеться про втрату майже цілого покоління. Щоб досягти зрілості і розмножуватися, цим тваринам потрібно щонайменше три роки. Відповідно у майбутньому буде набагато менше дорослих особин, які могли б народжувати наступні покоління. Це матиме значний вплив на чисельність популяції.

Штам пташиного грипу H5N1 виявили у 1996 році. Раніше він був поширений лише серед одомашнених тварин. Однак зараз він стрімко шириться світом і досяг навіть Антарктиди.

Зокрема, у грудні підтвердили, що пташиний грип став причиною смерті білого ведмедя на Алясці, а в Чилі та Перу від нього загинуло близько 20 тисяч морських левів. Всього вірус заразив близько 345 видів птахів і ссавців.

Більшість постраждалих ссавців є хижаками. Це спонукає деяких експертів припустити, що вони, швидше за все, підхопили вірус безпосередньо від своїх жертв, а не один від одного.

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Поки немає даних, які підтверджували б, що вірус може поширюватися між ссавцями. Однак такий розвиток подій є цілком реальним, кажуть вчені. Досвід пандемії COVID-19 свідчить, що віруси добре пристосовуються і стали "більш вправними" у зараженні людей.

Вчені кажуть, що заразитися від тварин пташиним грипом можуть і люди. Минулого року зареєстрували 248 інфікованих, 139 з них померли. Це означає, що пташиний грип має приголомшливий рівень смертності серед людей – 56%.

Раніше ми писали, що через пташиний грип загинула велика кількість субантарктичних тюленів.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"