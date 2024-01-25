Омбудсмен розповів, які порушення мовного закону в 2023 році фіксували найчастіше

Найбільше порушень мовного закону в Україні фіксують в інтернеті: на вебсайтах українських підприємців та бізнес-акаунтах.

Про це повідомив уповноважений із питань захисту державної мови Тарас Кремінь.

За словами омбудсмена, минулого року його секретаріат отримав звернення від громадян щодо 958 інтернет-сайтів, які порушують вимоги Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Реклама:

"Переважна більшість порушень (82%) стосується відсутності українськомовної версії сайту, значна частина (13,5%) – завантаження недержавною мовою за замовчуванням, ще низка (4,5%) – виконання недержавною мовою частини інформації в українськомовній версії", – повідомив Тарас Кремінь.

Мовний закон в Україні найчастіше порушують в інтернеті. Фото: PromesaStudio/Depositphotos

Також Кремінь зауважив, що 65% порушень вдалось усунути. При цьому переважна більшість інтернет-представництв, які продовжують порушувати закон, не публікують своїх реєстраційних даних (найменування та розташування). Тому притягнути до відповідальності їх буде складніше.

Уповноважений із захисту державної мови наголосив, що при подачі скарг треба надавати детальну інформацію про порушників.

"У випадках, коли власники бізнесу не публікують інформацію про себе на сайтах, її можна знайти в рахунках-фактурах, накладних, фіскальних чеках або ж інших платіжних документах.

До того ж, кожен має право вимагати у продавця інформацію про найменування, розташування тощо. Це передбачено законом України", – зазначив Тарас Кремінь.

У разі виявлення порушень мовного закону омбудсмен закликає подавати скаргу. Для цього необхідно:

Реклама:

зафіксувати факт відмови надання послуг державною мовою та надати дані про порушника;

подати скаргу на поштову адресу (01001, Київ, провулок Музейний, 12) або електронну скриньку (skarha@mova-ombudsman.gov.ua) чи заповнити форму на сайті

Раніше ми писали, скільки звернень про мовні порушення зафіксували у 2023 році.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"