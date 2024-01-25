В Італії лікарі виявили вагітність у трансгендерного чоловіка, який готувався до операції із видалення матки

Лікарі виявили, що італієць-трансгендер, який був у процесі зміни статі, перебуває на п’ятому місяці вагітності. Марко вже пройшов операцію із видалення грудей і готувався до гістеректомії – гінекологічної операції з видалення матки.

Вважається, що це перший такий випадок в Італії, пише The Тelegraph.

"Гормональна терапія блокує менструальний цикл, але не є контрацептивом. У людини може відбуватися овуляція і, як наслідок, є ризик завагітніти.

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Експерти у таких випадках зазвичай рекомендують протизаплідні таблетки, які можна приймати під час терапії", – пояснила докторка Сенофонте газеті La Repubblica.

Фото: Olegkalina Depositphotos

Це несподіване відкриття викликало занепокоєння щодо того, чи вплинули процедури зі зміни статі, які Марко проходив до того, як дізнався про вагітність, на здоров'я плода.

"Після виявлення вагітності перше, що потрібно зробити, – негайно призупинити гормональну терапію. Якщо припинити терапію не одразу, можуть бути наслідки, особливо в першому триместрі вагітності, який є важливим періодом для розвитку органів дитини", – каже Джулія Сенофонте, ендокринологиня та експертка із гендерної терапії.

Лікарі також стурбовані тим, що гормональна терапія вже почала діяти. Це помітно по зовнішності Марка: в нього почало рости волосся на тілі та борода.

Експерти також вважають, що високий рівень чоловічих і жіночих гормонів в організмі людини може викликати кардіологічний ризик, підвищуючи ймовірність інфарктів та інсультів, хоча переконливих досліджень на цю тему бракує.

Лікарі сподіваються, що Марко переживе вагітність і народить дитину.

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Він стане біологічною матір'ю дитини, але юридично буде зареєстрований як її батько.

До слова, трансгендерних чоловіків, які виношують немовлят, називають "татусями-морськими кониками", адже в цього виду риб виношує і народжує дитинчат саме самець.

Згідно з італійським законодавством, аборт після 90 днів дозволений лише в тому випадку, якщо вагітність серйозно загрожує здоров'ю матері або є серйозні проблеми з плодом.

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