В Україні за рік суттєво побільшало ДТП і зріс рівень смертності

У 2023 році в Україні кількість ДТП зросла на чверть, порівняно з 2022 роком. Смертність внаслідок таких автопригод підвищилася на 9%.

Статистику ДТП в Україні опублікувала Патрульна поліція. Причиною понад 50% усіх смертельних аварій правоохоронці називають перевищення швидкості.

"За рік сталися 23 462 ДТП із загиблими або травмованими. 3053 людини загинули, а 29 502 людини отримали травми. У Києві загинули 103 людини", – зазначають патрульні.

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Як проаналізували в спільноті "Про мобільність", іншими поширеними причинами смертельних ДТП є порушення правил маневрування (16%) та перехід дороги в невстановленому місці (5%) й виїзд на смугу зустрічного руху (5%).

Фото: Phantom1311 Depositphotos

Найбільше смертей на дорогах поруч із населеними пунктами фіксували в таких областях:

Дніпропетровській – 191 випадок;

Львівській – 126 випадків;

Харківській – 120 випадків.

Найбільша кількість серед усіх аварій – це зіткнення машин (41%). На другому місці – наїзд на пішоходів (27%), а на третьому – наїзд на перешкоду (12%).

Статистика: "Про мобільність"

Майже чверть усіх ДТП трапилася в проміжку часу між 17:00 і 19:00.

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