В Україні за рік суттєво побільшало ДТП і зріс рівень смертності

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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27 січня 2024

У 2023 році в Україні кількість ДТП зросла на чверть, порівняно з 2022 роком. Смертність внаслідок таких автопригод підвищилася на 9%. 

Статистику ДТП в Україні опублікувала Патрульна поліція. Причиною понад 50% усіх смертельних аварій правоохоронці називають перевищення швидкості.

"За рік сталися 23 462 ДТП із загиблими або травмованими. 3053 людини загинули, а 29 502 людини отримали травми. У Києві загинули 103 людини", – зазначають патрульні. 

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Як проаналізували в спільноті "Про мобільність", іншими поширеними причинами смертельних ДТП є порушення правил маневрування (16%) та перехід дороги в невстановленому місці (5%) й виїзд на смугу зустрічного руху (5%).

 Фото: Phantom1311/Depositphotos

Найбільше смертей на дорогах поруч із населеними пунктами фіксували в таких областях:

  • Дніпропетровській – 191 випадок; 
  • Львівській – 126 випадків;
  •  Харківській – 120 випадків. 

Найбільша кількість серед усіх аварій – це зіткнення машин (41%). На другому місці – наїзд на пішоходів (27%), а на третьому – наїзд на перешкоду (12%).

 Статистика: "Про мобільність"

Майже чверть усіх ДТП трапилася в проміжку часу між 17:00 і 19:00. 

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