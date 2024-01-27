В Україні за рік суттєво побільшало ДТП і зріс рівень смертності

У 2023 році в Україні кількість ДТП зросла на чверть, порівняно з 2022 роком. Смертність внаслідок таких автопригод підвищилася на 9%.
Статистику ДТП в Україні опублікувала Патрульна поліція. Причиною понад 50% усіх смертельних аварій правоохоронці називають перевищення швидкості.
"За рік сталися 23 462 ДТП із загиблими або травмованими. 3053 людини загинули, а 29 502 людини отримали травми. У Києві загинули 103 людини", – зазначають патрульні.
Як проаналізували в спільноті "Про мобільність", іншими поширеними причинами смертельних ДТП є порушення правил маневрування (16%) та перехід дороги в невстановленому місці (5%) й виїзд на смугу зустрічного руху (5%).
|Фото: Phantom1311/Depositphotos
Найбільше смертей на дорогах поруч із населеними пунктами фіксували в таких областях:
- Дніпропетровській – 191 випадок;
- Львівській – 126 випадків;
- Харківській – 120 випадків.
Найбільша кількість серед усіх аварій – це зіткнення машин (41%). На другому місці – наїзд на пішоходів (27%), а на третьому – наїзд на перешкоду (12%).
|Статистика: "Про мобільність"
Майже чверть усіх ДТП трапилася в проміжку часу між 17:00 і 19:00.
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