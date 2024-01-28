Родині з Києва посмертно присвоїли звання Праведників народів світу

У Києві в Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту родині Столярчуків присвоїли нагороду Праведників народів світу за допомогу, надану єврейському народу в роки Другої світової війни.

Почесне звання Володимиру та Павлині Столярчуків посмертно присвоїла держава Ізраїль на знак глибокої вдячності. Нагороду отримала праонука – Аліна Зінченко, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Є дати, які ми завжди пам’ятаємо. 27 січня – одна з них. 79 років тому концтабір Аушвіц був звільнений Червоною армією. Та нещодавно до цього списку додалися ще дві дати. 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну агресію проти України.

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А 7 жовтня минулого року стався безпрецедентний теракт проти Ізраїлю. Понад 1200 ні в чому не винних ізраїльтян були вбиті, сотні були взяті в заручники. Це був найбільш смертоносний напад на євреїв з часів Голокосту", – зазначив посол Ізраїля в Україні Міхаель Бродський.

Нагороду отримала праонука – Аліна Зінченко

Він наголосив, що наразі в Україні повторюється трагедія, коли "російський фашизм демонструє лють та ненависть до українців лише за національною ознакою".

В межах події також відбувся показ фільму "Зона інтересу", у якому йдеться про Голокост.

Світова прем’єра стрічки відбулася на Каннському кінофестивалі 2023 року, де фільм отримав Гран-прі й низку інших нагород.

Незабаром фільм має вийти на екрани українських кінотеатрів.

ФОТО: Міністерство культури та інформаційної політики

Історія родини Володимира та Павлини Столярчуків

Марія Мільман та її чоловік Ілля приїхали як молоді спеціалісти працювати до села Комсомольське, що на Вінниччині. Марія була вчителькою, а Ілля – техніком у тракторному відділенні. У 1938 році у них народився син Михайло.

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У 1941 році Іллю мобілізували, а Марія із сином потрапили в окупацію. 9 вересня того ж року майже всіх євреїв міста вбили нацисти.

Коли Марію із сином гнали у колоні до розстрільних ровів, один з охоронців почув, що хлопчик говорить до мами українською мовою. Він вивів їх з колонни і відпустив додому.

Марія попросила про допомогу свою подругу Павлину Столярчук, і вона та її чоловік Володимир переховували матір із сином у себе вдома два місяці, поки не зробили їм нові підроблені документи на прізвище Коваленко.

З цим новим прізвищем Михайло й жив усе своє життя. Документи йому після війни так і не змінили.

До кінця війни Марія із Михайлом жили у селі Пирогівка, потім повернулися знов до Комсомольського, де після війни родина возз’єдналася з батьком.

Після цього родина продовжувала підтримувати зв’язок із Столярчуками. Рятівники стали для них майже рідними.

Зазначимо, щорічно 27 січня міжнародна спільнота вшановує пам’ять жертв Голокосту. Того дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті – Аушвіц-Біркенау.

Цей день, за рішенням Генеральної асамблеї ООН, став датою, коли світ згадує про жертв нацистського терору.

Нагадаємо, Україна на четвертому місці за кількістю Праведників народів світу.







