У Рівному викладачка приватного університету взяла гроші від вступника: її оштрафували

У Рівному судили викладачку приватного Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем’янчука, яка взяла тисячу доларів від абітурієнта.

Суд призначив їй штраф, йдеться у вироку Рівненського міського суду.

За словами правоохоронців, жінка працювала викладачкою та обіймала посаду декана факультету кібернетики вишу.

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5 вересня 2023 року вона зустрілась з абітурієнтом, щоб розповісти йому про умови вступу.

Фото: Uliana Shevchenko/Getty Images

"Під час розмови у завуальованій формі викладачка повідомила йому про необхідність передачі їй 1000 доларів для успішного зарахування до навчального закладу", – йдеться у вироку суду.

Коли 11 жовтня чоловік приніс викладачці гроші, посадовиця вказала, що він має написати заяву про передачу цих грошей як благодійну допомогу для навчального закладу.

Після того, як абітурієнт залишив заяву та гроші у службовому кабінеті, на місце приїхали правоохоронці.

Вступивши на навчання, чоловік хотів уникнути мобілізації, зазначають у вироку суду.

Посадовицю судили за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368-3 ККУ).

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Її визнали винною і призначили штраф у розмірі 34 тисяч гривень, а також заборонили обіймати посаду декана у закладах освіти протягом року.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях керівництво та викладачів коледжу викрили на корупції – під час затримання вони отримали 6 тисяч доларів за держіспит.