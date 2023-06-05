6 тисяч доларів за держіспит: у Чернівцях керівництво та викладачів коледжу викрили на корупції

У Чернівцях правоохоронці викрили на корупції керівництво Чернівецького юридичного фахового коледжу Національного університету "Одеська юридична академія".
Учасники схеми вимагали від студентів-випускників понад 6 тисяч доларів, повідомляє Управління СБУ в Чернівецькій області.
За даними правоохоронців, керівники та викладачі закладу організували механізм отримання хабаря й вимагали від студентів-випускників гроші за складання іспитів.
"Учасники схеми вимагали від студентів-випускників понад 6 тисяч доларів США", – повідомляють в СБУ.
|Фото: Управління СБУ в Чернівецькій області
Майбутні юристи мали виплатити гроші за "успішну" здачу комплексного державного іспиту та отримання випускних дипломів.
|Фото: Управління СБУ в Чернівецькій області
Як з’ясували правоохоронці, отриману суму співробітники коледжу планували розділити між собою та членами державної екзаменаційної комісії.
Правоохоронці затримали виконувачку обов’язків директора коледжу у власному робочому кабінеті під час отримання останньої частини хабаря.
|Фото: Управління СБУ в Чернівецькій області
Нині їй повідомлено про підозру за ч.3 статті 368 Кримінального кодексу про одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності причетних до корупційної схеми осіб.
Раніше ми повідомляли, що в Україні створили платформу про корупцію в освіті.
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