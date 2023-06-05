6 тисяч доларів за держіспит: у Чернівцях керівництво та викладачів коледжу викрили на корупції

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 червня 2023

У Чернівцях правоохоронці викрили на корупції керівництво Чернівецького юридичного фахового коледжу Національного університету "Одеська юридична академія". 

Учасники схеми вимагали від студентів-випускників понад 6 тисяч доларів, повідомляє Управління СБУ в Чернівецькій області. 

За даними правоохоронців, керівники та викладачі закладу організували механізм отримання хабаря й вимагали від студентів-випускників гроші за складання іспитів. 

"Учасники схеми вимагали від студентів-випускників понад 6 тисяч доларів США", – повідомляють в СБУ. 

Фото: Управління СБУ в Чернівецькій області

Майбутні юристи мали виплатити гроші за "успішну" здачу комплексного державного іспиту та отримання випускних дипломів. 

Фото: Управління СБУ в Чернівецькій області

Як з’ясували правоохоронці, отриману суму співробітники коледжу планували розділити між собою та членами державної екзаменаційної комісії.

Правоохоронці затримали виконувачку обов’язків директора коледжу у власному робочому кабінеті під час отримання останньої частини хабаря.

Фото: Управління СБУ в Чернівецькій області

Нині їй повідомлено про підозру за ч.3 статті 368 Кримінального кодексу про одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності причетних до корупційної схеми осіб.

Раніше ми повідомляли, що в Україні створили платформу про корупцію в освіті.

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