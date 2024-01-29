У Китаї вперше клонували дві породи великої рогатої худоби

Китайські вчені успішно клонували два види тибетських корів Чжанму та Апейдзіаза, які перебувають на межі зникнення. Це зробили за допомогою методу перенесення ядер соматичних клітин.

Про це повідомляє The Dairy News Global з посиланням на уряд Тибетського автономного краю.

Вчені зібрали клітини з вушних тканин двох типів корів, які мешкають у нагір’ї Тибету, а потім створили в лабораторії шар фібробласту (клітини сполучної тканини). Щоб отримати ембріони-клони, вчені застосували технологію перенесення ядер соматичних клітин.

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"Клоновані ембріони трансплантували в сурогатних корів, і після того, як минув повний термін вагітності, ми отримали вісім клонованих телят", – розповів науковий співробітник Інституту тваринництва та ветеринарії Академії сільськогосподарських наук Китаю Юй Давей.

У Китаї вчені вперше успішно клонували два види корів. Фото: mazzzur/Depositphotos

Він також зазначив, що в майбутньому вчені поєднуватимуть технології клонування з традиційними способами розведення худоби. Це сприятиме формуванню максимально генетичної системи та вдосконаленої системи захисту та використання ресурсів.

Це вже не перша тварина, яку клонували таким способом. Технологію заміни соматичних клітин використали і для клонування мавпи РеТро, яка нещодавно відсвяткувала свій другий день народження. Методика полягає у тому, щоб "втрутитись" у роботу генів і замінити хворі клітини ембріона на здорові.

Дослідники кажуть, що така технологія допоможе зберегти популяції тварин, які перебувають на межі вимирання.

Раніше ми писали, чому вчені досі не клонували людину.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"

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