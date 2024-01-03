У Великій Британії у VR-грі чоловіки напали на аватар дівчини та зґвалтували його: поліція відкрила справу

У Великій Британії поліція розслідує випадок віртуального зґвалтування цифрового аватара неповнолітньої дівчини під час гри.

Це перший випадок, коли британська поліція розслідує віртуальний сексуальний злочин, повідомляють New York Post та The Times.

За словами правоохоронців, постраждала дівчина віком до 16 років. Під час гри її електронне зображення зґвалтувала група чоловіків.

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Через те, що в гру грають за допомогою гарнітури віртуальної реальності, що огортає очі та вуха, підлітка отримала таку ж психологічну та емоційну травму, ніби зґвалтування відбулося в реальному житті, зазначають в поліції.

Фото: Benjamin Torode/Getty Images

"Існує емоційний і психологічний вплив на жертву, який є більш тривалим, ніж будь-які фізичні ушкодження", – повідомив офіцер, знайомий зі справою.

Зазначається, що це перший випадок, коли британська поліція розслідуватиме віртуальний сексуальний злочин.

Справу відкрили за фактом порушення закону про безпеку в інтернеті.

Як пише Daily Mail, наразі незрозуміло, як судитимуть зловмисників, оскільки законодавче визначення зґвалтування вимагає фізичного проникнення.