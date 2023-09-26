Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: суд починає новий розгляд справи після оскарження вироку

Суд першої інстанції розпочинає новий судовий розгляд справи про групове зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті.

Підготовче засідання заплановане на 27 вересня, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його інформацією, 27 вересня суд розглядатиме подане прокурором клопотання про розгляд кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

Реклама:

"Мною подане клопотання про присутність працівника Офісу Омбудсмана у судових засіданнях з метою здійснення моніторингу додержання процесуальних прав учасників судового провадження", – написав Дмитро Лубінець.

В юридичній компанії "Міллер" в коментарі "УП. Життя" повідомили, що розгляд справи буде відбуватися у Воловецькому суді Закарпатської області в іншому складі суду.

"Потерпілу представляє попередній склад адвокатів, як відстоювали її позицію в апеляційному суді", – зазначили в компанії.

Раніше Воловецький районний суд Закарпатської області звільнив від відбування покарання і призначив іспитовий термін 2 роки трьом підліткам, які зґвалтували дівчинку.

Рішення про вирок оскаржила прокуратура, після чого Закарпатський апеляційний суд його скасував.

Що сталося?

Влітку 2021 року на Закарпатті у селі Верхні Ворота троє підлітків заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчинка товаришувала з хлопцями, тому пішла з ними.

Реклама:

Спочатку один з хлопців вдарив дівчину в живіт, після чого вони зґвалтували її, знімаючи знущання на відео. Відео завантажили в інтернет та поширили по школі.

Дівчинка не наважувалась розповісти про насильство – її бабуся дізналася про це від поліціянтів й згодом написала заяву.

На суді усі троє хлопців визнали свою провину. Також суд врахував "позитивні характеристики" про них від вчителів та директорки школи.

Суддя Оксана Софілканич призначила покарання у вигляді 5 років ув’язнення, але звільнила підлітків від відбування покарання, призначивши іспитовий термін у 2 роки.

Кожного з хлопців зобов’язали виплатити постраждалій по 60 тисяч гривень, а також покрити процесуальні витрати в розмірі понад 25 тисяч гривень для кожного.

Вирок здійняв хвилю обурення серед правозахисників та громадськості.

Село Верхні Ворота на Закарпатті

Після розголосу омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що розгляд справи взяв під особистий контроль.

Він дізнався, що суд відбувався за участі адвоката з Центру правової допомоги, а інтереси потерпілої в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, де матір одного з ґвалтівників працює секретарем.

Ця ж служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики, повідомив омбудсмен.

Водночас у Воловецькому районному суді заявили, що потерпіла дівчинка мала адвоката.

"У ході судового процесу інтереси потерпілої були представлені законним представником – батьком та адвокатом. Також під час процесуальних дій у суді була забезпечена присутність психолога.

Представник служби в справах дітей був залучений судом за клопотанням самої потерпілої лише під час її допиту, оскільки вона не бажала давати покази в присутності законного представника – батька", – повідомив суд.

Дмитро Лубінець відправив свого представника на Закарпаття до батька та бабусі скривдженої дівчинки.

Уповноважений пообіцяв ретельно проаналізувати дії судді та прокуратури, направити відповідні листи до Вищої ради правосуддя, Генпрокурора та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

"Також проаналізуємо діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Адже, як виявилося, мати одного із хлопців, також являється працівницею тієї служби соцзахисту дітей.

Тому є сумніви щодо "неупередженості" та професійності представлення інтересів дівчинки", – писав омбудсмен.

Журналіст Віталій Глагола, який займався розголосом інциденту, повідомив, що батько дівчинки погодився подати апеляцію до суду, а адвокат Масі Наєм готовий зібрати групу адвокатів для захисту дівчини та підготовки апеляції.

"Я поговорив з татом дівчини. Він готовий боротись до кінця і подавати апеляцію на рішення суду.

Маша Єфросініна знайшла для дівчини одного з найкращих психологів України, яка допоможе дівчині пережити те, що сталось", – написав журналіст.

З рішенням суду також не погодився голова Закарпатської ОДА Микита Віктор. За його дорученням у Нижньоворітській громаді провели перевірку соцслужби, відповідні департаменти ОВА й Мукачівської РВА.

Очільник Закарпатської ОДА також закликав усіх батьків не замовчувати такі випадки, звертатись до районної влади та до нього особисто.

На жахливий злочин відреагував і міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"Те, що трапилось на Закарпатті, сам факт і вирок суду стосовно цього кричущого випадку, потребують негайної синергії правозахисників, громадських активістів, освітянської спільноти і лідерів думки, аби ніякі упередження, ніякі зв’язки, ніякі стигми не стали на шляху справедливого рішення.

Я як батько двох синів, як чоловік, який чимало бачив у житті, стою на думці, що винен завжди лише кривдник", – написав очільник МОН.

Він додав, що цей випадок – про "викривлене відчуття безкарності", про те, що все можна вирішити і зам’яти.

"В школах ми досі не вчимо дітей тому, що важливіше за будь-які формули, підмети з присудками й нуклеїнові кислоти – взаємодії одне з одним, розумінню емоцій і повазі до особистих кордонів.

Я обіцяю спільно з колегами докласти всіх зусиль, аби довести справу до того закінчення, на яке вона заслуговує", – додав Лісовий.