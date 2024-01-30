Телескоп Вебба зробив знімки 19 спіральних галактик поблизу Чумацького Шляху. ФОТО

Астрономи опублікували знімки 19 спіральних галактик, які розташовані відносно близько до Чумацького Шляху.
Ці фото в інфрачервоному діапазоні зробив космічний телескоп Джеймса Вебба, пише Reuters.
Найближча з 19 галактик називається NGC5068. Вона розташована приблизно за 15 мільйонів світлових років від Землі, а найвіддаленіша з них – NGC1365, відстань до неї складає 60 мільйонів світлових років від Землі.
Розшифровку зображень зробила команда вчених з проєкту Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS (PHANGS).
|Зображення усіх галактик. Фото: NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), and the PHANGS team
"Ці дані важливі, оскільки вони дають нам новий погляд на ранню фазу утворення зірок.
Зірки народжуються глибоко в пилових хмарах, які повністю блокують світло на видимих довжинах хвиль. Ми не знаємо багато про цю фазу, достеменно не відомо, як довго це триває, і тому ці дані будуть важливі для розуміння того, як зірки в галактиках починають своє життя", – зазначив астроном Оксфордського університету та керівник команди Томас Вільямс.
|Спіральна галактика поблизу Чумацького Шляху
Близько половини спіральних галактик мають пряму структуру, звану смугою, що виходить із галактичного центру, до якого прикріплені спіральні рукави.
"Загальноприйнята думка полягає в тому, що галактики утворюються зсередини назовні, і тому вони стають усе більшими протягом свого життя. Спіральні рукави діють, щоб змітати газ, який утворює зірки, а смуги діють, щоб направляти той самий газ усередину до центральної чорної діри галактики", – додав вчений.
Зображення дозволили науковцям вперше визначити структуру хмар пилу та газу, з яких утворюються зірки та планети. Знімки мали високий рівень деталізації в галактиках за межами Великої Магелланової Хмари та Малої Магелланової Хмари – двох галактик, які вважаються галактичними супутниками Чумацького шляху.
|Вчені досліджують спіральні галактики
"Зображення не тільки естетично приголомшливі, вони також розповідають історію про цикл утворення зірок і зворотний зв’язок, тобто енергію та імпульс, що вивільняють молоді зірки в простір між ними.
Динамічний процес загального циклу утворення зірок стає очевидним і якісно доступним навіть для громадськості. Він робить зображення переконливими на багатьох різних рівнях", – сказала астрономка з Наукового інституту космічного телескопа Дженіс Лі.
|Спіральні галактики зблизька
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