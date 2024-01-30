Телескоп Вебба зробив знімки 19 спіральних галактик поблизу Чумацького Шляху. ФОТО

Астрономи опублікували знімки 19 спіральних галактик, які розташовані відносно близько до Чумацького Шляху.

Ці фото в інфрачервоному діапазоні зробив космічний телескоп Джеймса Вебба, пише Reuters.

Найближча з 19 галактик називається NGC5068. Вона розташована приблизно за 15 мільйонів світлових років від Землі, а найвіддаленіша з них – NGC1365, відстань до неї складає 60 мільйонів світлових років від Землі.

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Розшифровку зображень зробила команда вчених з проєкту Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS (PHANGS).

Зображення усіх галактик. Фото: NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), and the PHANGS team

"Ці дані важливі, оскільки вони дають нам новий погляд на ранню фазу утворення зірок.

Зірки народжуються глибоко в пилових хмарах, які повністю блокують світло на видимих довжинах хвиль. Ми не знаємо багато про цю фазу, достеменно не відомо, як довго це триває, і тому ці дані будуть важливі для розуміння того, як зірки в галактиках починають своє життя", – зазначив астроном Оксфордського університету та керівник команди Томас Вільямс.

Спіральна галактика поблизу Чумацького Шляху

Близько половини спіральних галактик мають пряму структуру, звану смугою, що виходить із галактичного центру, до якого прикріплені спіральні рукави.

"Загальноприйнята думка полягає в тому, що галактики утворюються зсередини назовні, і тому вони стають усе більшими протягом свого життя. Спіральні рукави діють, щоб змітати газ, який утворює зірки, а смуги діють, щоб направляти той самий газ усередину до центральної чорної діри галактики", – додав вчений.

Зображення дозволили науковцям вперше визначити структуру хмар пилу та газу, з яких утворюються зірки та планети. Знімки мали високий рівень деталізації в галактиках за межами Великої Магелланової Хмари та Малої Магелланової Хмари – двох галактик, які вважаються галактичними супутниками Чумацького шляху.

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Вчені досліджують спіральні галактики

"Зображення не тільки естетично приголомшливі, вони також розповідають історію про цикл утворення зірок і зворотний зв’язок, тобто енергію та імпульс, що вивільняють молоді зірки в простір між ними.

Динамічний процес загального циклу утворення зірок стає очевидним і якісно доступним навіть для громадськості. Він робить зображення переконливими на багатьох різних рівнях", – сказала астрономка з Наукового інституту космічного телескопа Дженіс Лі.