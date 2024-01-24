Телескоп Вебба зафіксував величезну "фабрику зірок", розташовану в сусідній галактиці. ФОТО

Астрономи за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба у всіх кольорах та деталях зафіксували величезну "фабрику зірок", розташовану в сусідній галактиці.

На помаранчевому, жовто-блакитному зображенні показаний міжзоряний атомарний водень туманності N79 шириною 1630 світлових років у Великій Магеллановій Хмарі – галактиці-супутнику Чумацького Шляху. Цей регіон активно утворює зірки і залишається практично не дослідженим астрономами, пише Space.

N79 вважається "молодшим братом" Туманності Тарантул, яка розташована на відстані приблизно 161 тисячу світлових років від Землі.

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Незважаючи на схожість, вчені вважають, що за останні 500 тисяч років N79 утворював зірки вдвічі швидше, ніж Туманність Тарантул.

ФОТО: NASA

Дослідження регіонів інтенсивного народження зірок, таких як N79, дозволяє вченим дізнатися про склад хмар газу та пилу, що породжували зірки у ранньому Всесвіті, коли зореутворення було найінтенсивнішим.

Нове зображення фокусується на трьох гігантських комплексах холодного атомарного газу, так званих молекулярних хмарах, які є складниками того, що астрономи називають N79 Південна, або S1.

Одним з найбільш вражаючих аспектів зображення є "зоряний спалах", який оточує "яскраве серце" N79. Телескоп Джеймса Вебба зробив нове зображення N79 за допомогою інструменту середнього інфрачервоного діапазону. Інфрачервоне зображення дозволяє астрономам глибоко зазирнути в область зореутворення.

Телескоп також може "бачити" молоді зоряні тіла, які все ще перебувають у коконі у своїй материнській утробі з газу і пилу. Ці так звані "протозірки" ще не зібрали достатньо матеріалу з цієї оболонки, щоб стати достатньо масивними для перетворення водню на гелій у своїх ядрах.

На зображенні молоду зорю N97, яка щойно почала цей процес, можна побачити як найяскравішу точку посеред помаранчевих хмар газу і пилу, зазначають вчені.

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Астрономи сподіваються, що в рамках цієї місії вони зможуть вперше дослідити планетоутворюючі диски з речовинами, що оточують молоді зорі, схожі на Сонце, і таким чином зрозуміти, як сформувалася наша Сонячна система близько 4,6 мільярда років тому.

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