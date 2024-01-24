Телескоп Вебба зафіксував величезну "фабрику зірок", розташовану в сусідній галактиці. ФОТО

Астрономи за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба у всіх кольорах та деталях зафіксували величезну "фабрику зірок", розташовану в сусідній галактиці.
На помаранчевому, жовто-блакитному зображенні показаний міжзоряний атомарний водень туманності N79 шириною 1630 світлових років у Великій Магеллановій Хмарі – галактиці-супутнику Чумацького Шляху. Цей регіон активно утворює зірки і залишається практично не дослідженим астрономами, пише Space.
N79 вважається "молодшим братом" Туманності Тарантул, яка розташована на відстані приблизно 161 тисячу світлових років від Землі.
Незважаючи на схожість, вчені вважають, що за останні 500 тисяч років N79 утворював зірки вдвічі швидше, ніж Туманність Тарантул.
|ФОТО: NASA
Дослідження регіонів інтенсивного народження зірок, таких як N79, дозволяє вченим дізнатися про склад хмар газу та пилу, що породжували зірки у ранньому Всесвіті, коли зореутворення було найінтенсивнішим.
Нове зображення фокусується на трьох гігантських комплексах холодного атомарного газу, так званих молекулярних хмарах, які є складниками того, що астрономи називають N79 Південна, або S1.
Одним з найбільш вражаючих аспектів зображення є "зоряний спалах", який оточує "яскраве серце" N79. Телескоп Джеймса Вебба зробив нове зображення N79 за допомогою інструменту середнього інфрачервоного діапазону. Інфрачервоне зображення дозволяє астрономам глибоко зазирнути в область зореутворення.
Телескоп також може "бачити" молоді зоряні тіла, які все ще перебувають у коконі у своїй материнській утробі з газу і пилу. Ці так звані "протозірки" ще не зібрали достатньо матеріалу з цієї оболонки, щоб стати достатньо масивними для перетворення водню на гелій у своїх ядрах.
На зображенні молоду зорю N97, яка щойно почала цей процес, можна побачити як найяскравішу точку посеред помаранчевих хмар газу і пилу, зазначають вчені.
Астрономи сподіваються, що в рамках цієї місії вони зможуть вперше дослідити планетоутворюючі диски з речовинами, що оточують молоді зорі, схожі на Сонце, і таким чином зрозуміти, як сформувалася наша Сонячна система близько 4,6 мільярда років тому.
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