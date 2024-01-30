У Колумбії арештували жінку в аеропорту, яка хотіла вивезти 130 отруйних жаб

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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30 січня 2024

Жінка з Бразилії, що прямувала до Сан-Паулу через Панаму, перевозила у валізі 130 отруйних жаб-арлекінів. Працівники аеропорту знайшли тварин під час перевірки багажу.

Про інцидент повідомили в Міністерстві навколишнього середовища Боготи.

Пасажирка сховала амфібій виду Oophaga sylvatica у контейнери для фотоплівок. Коли правоохоронці виявили тварин, жінка заявила, що жаб-арлекінів їй подарувала місцева громада на півдні Колумбії. 

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У багатьох жаб із багажу виявили зневоднення.

 Фото: Міністерство навколишнього середовища Боготи

"Цей зникаючий вид має попит на міжнародних ринках", – сказав начальник поліції Боготи Хуан Карлос Аревало. 

Правоохоронець додав, що приватні колекціонери можуть заплатити до 1000 доларів за кожну жабу.

 Жаби-арлекіни зазичай різнокольорові

Зазвичай ці амфібії живуть в лісах між Еквадором і Колумбією, а також в інших країнах Центральної та Південної Америки. 

Їхні шкірні залози виробляють дуже токсичну отруту, яка в минулому використовувалася корінними жителями для покриття кінчиків дротиків, які вони використовували для полювання. Він досить сильний, щоб вбивати дрібних тварин.

Жінку затримали за незаконне використання природних ресурсів та передали справу у прокуратуру.

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 Прикордонники виявили жаб у багажі жінки з Бразилії

За це правопорушення передбачено штраф – 14,3 тисячі доларів.

Торгівля дикими тваринами поширена в Колумбії та Латинській Америці, регіоні з багатим біорізноманіттям, пише BBC.

Наразі тварин передали до Центру догляду, оцінки та реабілітації дикої флори та фауни, де їх обстежать та допоможуть пройти реабілітацію, а потім – повернуть у природне середовище.

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