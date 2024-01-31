В Тихому океані, ймовірно, знайшли літак легендарної авіаторки, яка зникла безвісти 85 років тому

Американська компанія з підводних розвідок Deep Sea Vision заявила, що знайшла в Тихому океані літак американської авіаторки Амелії Ергарт, яка зникла безвісти понад 85 років тому під час спроби здійснити навколосвітню подорож.

Однак на підтвердження знахідки можуть піти роки, пише Washington Post.

Команда Deep Sea Vision, засновником якої є Тоні Ромео, колишній офіцер розвідки Військово-повітряних сил США, протягом трьох місяців обстежила дно Тихого океану, використовуючи автономний підводний апарат під назвою HUGIN 6000, який може досягати глибини майже 6 кілометрів.

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Під час експедиції апарат зафіксував зображення предмета з "контурами, які відображають унікальні подвійні хвости та масштаб легендарного літака Ергарт". Якщо відкриття буде підтверджено, це стане вирішальною підказкою у зникненні літака, зазначають у компанії з підводних розвідок.

Як заявила виконавча директорка музею Амелії Ергарт Мінді Лав Пендерграфт, місцеперебування Ергарт, її навігатора та літака залишається "однією з найбільших загадок нашого часу".

"Ми сподіваємося, що їх вдасться знайти, і світ матиме чіткіше розуміння того, що сталося того фатального дня", – каже вона.

Команда Deep Sea Vision зберігає точне місце розташування літака в таємниці, але повернеться туди для подальших досліджень. Якщо це справді літак Ергарт, і він досі "структурно збережений", його можна було б підняти з води, кажуть у компанії.

Зображення: Deep Sea Vision

Що відомо про Ергарт та її останній політ

Ергарт була першою жінкою, що перелетіла Атлантичний океан.

Вона вирушила у навколосвітню подорож влітку 1937 року зі своїм штурманом Фредом Нунаном. Вони вилетіли з міста Лае в Папуа – Новій Гвінеї та попрямували до невеликого острова Гауленд у Тихому океані, де вони мали зустрітися з береговою охороною США, щоб дозаправитися.

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Берегова охорона на острові Гауленд отримала потужні радіоповідомлення від Ергарт, що свідчило, що вони перебувають неподалік, але авіаторка та її штурман так і не долетіли до острова, і після багатомісячних пошуків їх оголосили мертвими.

Відтоді ця таємниця захоплювала покоління, породжуючи безліч теорій про те, що ж насправді сталося.

Дехто каже, що в літака закінчилося пальне, і Ергарт із Нунаном потонули в Тихому океані, не встигнувши дістатися до Гауленда. Інші припускають, що Ергарт померла після аварійної посадки на безлюдному острові.

Однак правда про той політ поки залишається таємницею.