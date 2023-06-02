Троє дітей і немовля вижили в джунглях після авіакатастрофи в Колумбії: як їм це вдалося

Місяць тому в авіакатастрофі в Колумбії загинуло троє дорослих, але чотирьох дітей знайшли живими.

Упродовж двох тижнів вони блукали джунглями. В Управлінні цивільної авіації країни висловили припущення про те, як їм вдалася залишити живими, повідомляє СNN.

У звіті управління йдеться про те, що на фото з місця катастрофи видно піднятий хвіст літака, що пофарбований в синьо-білий колір. Його ніс і передня частина врізалися в густі дерева джунглів. Припускають, що тоді відірвався двигун і гвинт, а потім авіаапарат впав на землю.

Літак впав вертикально та зіткнувся з землею через сильне гальмування та втрату керування.

Літак, що зазнав авіакатастрофи. Фото: CNN

Судово-медичні експертизи тривають, та у звіті припускають, що дорослі, які сиділи в передній частині салону літака, отримали смертельні травми в результаті аварії.

"На діаграмі травм, спричинених аварією, зафіксовано смертельні ушкодження трьох пасажирів, які сиділи спереду. Зокрема і пілот літака", – повідомляє Управління цивільної авіації.

Задні сидіння, де сиділи діти, менше постраждали від удару.

Два з трьох місць, які займали діти, попри аварію, залишилися не ушкодженими. Одне дитяче крісло від’єдналося від конструкції літака. Є припущення, що мати тримала немовля на руках і це допомогло йому вижити.

Дітей не було біля літака, як і ознак того, що вони отримали важкі травми. Тому їх почали шукати.

Їхні родичі розповіли, що діти добре знали джунглі, але хвилювалися за них. Припускали, що вони можуть не здогадуватися, що їх шукають.

Рятувальники знайшли в джунглях залишки фруктів, які діти їли, щоб вижити. Також імпровізоване укриття з рослин, дитячу пляшечку, використану пелюшку та сліди дітей.

Дітей розшукали в густих джунглях колумбійської провінції Какета.

Нагадаємо, на Харківщині в лісі знайшли 2-річну дівчинку, яка три дні блукала сама.