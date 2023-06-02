Троє дітей і немовля вижили в джунглях після авіакатастрофи в Колумбії: як їм це вдалося

Місяць тому в авіакатастрофі в Колумбії загинуло троє дорослих, але чотирьох дітей знайшли живими.

Упродовж двох тижнів вони блукали джунглями. В Управлінні цивільної авіації країни висловили припущення про те, як їм вдалася залишити живими, повідомляє СNN.

У звіті управління йдеться про те, що на фото з місця катастрофи видно піднятий хвіст літака, що пофарбований в синьо-білий колір. Його ніс і передня частина врізалися в густі дерева джунглів. Припускають, що тоді відірвався двигун і гвинт, а потім авіаапарат впав на землю.

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Літак впав вертикально та зіткнувся з землею через сильне гальмування та втрату керування.

Літак, що зазнав авіакатастрофи. Фото: CNN

Судово-медичні експертизи тривають, та у звіті припускають, що дорослі, які сиділи в передній частині салону літака, отримали смертельні травми в результаті аварії.

"На діаграмі травм, спричинених аварією, зафіксовано смертельні ушкодження трьох пасажирів, які сиділи спереду. Зокрема і пілот літака", – повідомляє Управління цивільної авіації.

Задні сидіння, де сиділи діти, менше постраждали від удару.

Два з трьох місць, які займали діти, попри аварію, залишилися не ушкодженими. Одне дитяче крісло від’єдналося від конструкції літака. Є припущення, що мати тримала немовля на руках і це допомогло йому вижити.

Дітей не було біля літака, як і ознак того, що вони отримали важкі травми. Тому їх почали шукати.

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Їхні родичі розповіли, що діти добре знали джунглі, але хвилювалися за них. Припускали, що вони можуть не здогадуватися, що їх шукають.

Рятувальники знайшли в джунглях залишки фруктів, які діти їли, щоб вижити. Також імпровізоване укриття з рослин, дитячу пляшечку, використану пелюшку та сліди дітей.

Дітей розшукали в густих джунглях колумбійської провінції Какета.

Нагадаємо, на Харківщині в лісі знайшли 2-річну дівчинку, яка три дні блукала сама.