На платформі е-Ветеран створили Єдину базу знань: чим вона корисна

На вебплатформі "е-Ветеран" створили Єдину базу знань – вона має на меті уніфікувати освітні послуги для ветеранів і членів їхніх родин.

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України.

На ресурсі розміщена інформація про:

Реклама:

професійну адаптацію;

професійну підготовку;

професійну перепідготовку;

підвищення кваліфікації;

працевлаштування.

Мінветеранів створило Єдину базу знань для ветеранів та членів їхніх сімей. Фото: Bumble-Dee/Depositphotos

Ці послуги реалізують у межах бюджетних програм Мінветеранів, Міносвіти, Мінекономіки та Державного центру зайнятості.

Також на ресурсі можна дізнатися про гарантії та пільги для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та членів їхніх сімей, а саме:

повну або часткову оплату навчання за кошти державного та місцевих бюджетів;

отримання ваучера на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації);

гранти для створення або розвитку ветеранського бізнесу.

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