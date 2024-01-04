На платформі е-Ветеран створили Єдину базу знань: чим вона корисна

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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4 січня 2024

На вебплатформі "е-Ветеран" створили Єдину базу знань – вона має на меті уніфікувати освітні послуги для ветеранів і членів їхніх родин.

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України.

На ресурсі розміщена інформація про:

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  • професійну адаптацію;
  • професійну підготовку;
  • професійну перепідготовку;
  • підвищення кваліфікації;
  • працевлаштування.
Мінветеранів створило Єдину базу знань для ветеранів та членів їхніх сімей. Фото: Bumble-Dee/Depositphotos

Ці послуги реалізують у межах бюджетних програм Мінветеранів, Міносвіти, Мінекономіки та Державного центру зайнятості.

Також на ресурсі можна дізнатися про гарантії та пільги для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та членів їхніх сімей, а саме:

  • повну або часткову оплату навчання за кошти державного та місцевих бюджетів;
  • отримання ваучера на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації);
  • гранти для створення або розвитку ветеранського бізнесу.

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