Де українським ветеранам отримати психологічну підтримку

Ветерани – це особлива категорія громадян, які віддали своє життя захисту своєї країни. Повернення до мирного життя часто супроводжується низкою психологічних та соціальних викликів. Гаряча лінія кризової підтримки стає життєво важливим інструментом для допомоги ветеранам та їх сім'ям у подоланні цих викликів.

Після участі в бойових діях багато ветеранів стикаються з такими проблемами, як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), депресія, тривога та інші психічні розлади. Ці стани можуть призвести до проблем у сім'ї, відчуження від суспільства, проблем з адаптацією до мирного життя, а також до самогубств. Без належної підтримки та допомоги ветерани можуть відчувати себе непотрібними та незрозумілими.

Гарячі лінії кризової підтримки для ветеранів є важливим механізмом допомоги тим, хто стикається з психологічними та емоційними викликами після військової служби. Психологи, які працюють на цих лініях, відіграють ключову роль у наданні підтримки та допомоги.

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Роль психологів:

психологи надають першу психологічну допомогу особам, які звертаються за підтримкою. Вони вміють визначати ступінь кризи та вживати відповідних заходів;

психологи надають ветеранам можливість висловитися, поділитися своїми переживаннями та відчуттями в безпечному середовищі;

психологи допомагають ветеранам розуміти їхні відчуття, визначати проблеми та шукати шляхи їх вирішення;

якщо потрібно, психологи направляють ветеранів до інших спеціалістів або служб, які можуть надати додаткову допомогу.

Роль психологів-ветеранів:

психологи-ветерани мають особистий досвід служби в армії, тому вони можуть краще розуміти та співчувати ветеранам, які звертаються за допомогою;

психологи-ветерани можуть служити мостом між ветеранами та різними службами допомоги, оскільки вони розуміють обидві сторони;

завдяки своєму досвіду, психологи-ветерани можуть використовувати специфічні методики та підходи, які є найбільш ефективними для ветеранів;

психологи-ветерани можуть допомогти іншим ветеранам відчути себе частиною спільноти, де їх розуміють та підтримують.

Багато країн розуміють важливість підтримки ветеранів та їхніх сімей після повернення з військової служби. Більшість цих гарячих ліній працює за схожим принципом. Коли ветеран або член його сім'ї звертається за допомогою, йому відповідає спеціаліст – психолог або соціальний працівник. Цей спеціаліст слухає, консультує та направляє ветерана до відповідних служб або програм, які можуть надати додаткову допомогу. Деякі з цих гарячих ліній також використовують сучасні технології, такі як онлайн-чати та текстові повідомлення, щоб забезпечити доступність та зручність для ветеранів.

У США існує спеціалізована гаряча лінія для ветеранів - Veterans Crisis Line. Ця лінія працює цілодобово і надає консультації та підтримку ветеранам, які стикаються з кризовими ситуаціями. Вони використовують комбінований підхід, включаючи телефонні дзвінки, текстові повідомлення та онлайн-чат. Крім того, на їхньому сайті є база ресурсів для ветеранів та їхніх сімей.

У Великій Британії існує організація Combat Stress, яка пропонує гарячу лінію для ветеранів, що стикаються з психічними проблемами. Ця лінія працює 24/7 і надає консультації ветеранам, які потребують допомоги. Організація також пропонує стаціонарне лікування, амбулаторну допомогу та інші послуги для ветеранів.

У Канаді існує VAC Assistance Service, гаряча лінія для ветеранів та їх сімей. Ця служба пропонує консультації з психологами та соціальними працівниками, а також інформує про доступні програми та послуги для ветеранів.

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Міжнародний досвід показує, що гарячі лінії для ветеранів є ефективним засобом підтримки. Вони надають важливу допомогу ветеранам, які стикаються з психологічними та соціальними викликами після повернення з військової служби.

Український ветеранський фонд, розуміючи глибокі ментальні виклики, з якими стикаються ветерани після повернення з фронту, активно залучає до своєї роботи психологів-ветеранів. Це не просто професійний підхід, це питання глибокого розуміння та емпатії. Психологи-ветерани мають особистий досвід перебування в зоні бойових дій, тому вони інтуїтивно відчувають емоційний та психологічний стан своїх колег. Їх спільний досвід дозволяє створити міцний зв'язок довіри, який стає ключовим у процесі реабілітації.

Завдяки своєму військовому досвіду психологи-ветерани можуть адаптувати та застосовувати специфічні методики психотерапії, які будуть найбільш ефективними для ветеранів. Це відчуття належності, яке вони створюють, може бути критично важливим для ветеранів, які часто відчувають себе відчуженими або незрозумілими після повернення додому.

Психологи-ветерани в Українському ветеранському фонді не лише розуміють психологічні потреби ветеранів, але й мають унікальний досвід та навички, які дозволяють їм надавати ефективну допомогу. Це стратегічно важливий крок у підтримці ветеранів та їх сімей, який відображає глибокий гуманітарний підхід фонду до розв'язання актуальних проблем ветеранської спільноти.

Гаряча лінія кризової підтримки 0 800 33 20 29 Українського ветеранського фонду стала визнаним стандартом якості в Україні. Наша лінія отримала нагороду від MTEC.Rebuild як "Краща програма психологічної реабілітації для військових та цивільних". Це визнання підтверджує важливість та ефективність роботи психологів та всієї команди фонду.

За час своєї роботи ми отримали понад 17,5 тисяч дзвінків від тих, хто шукав допомогу, пораду або просто потребував почути дружній голос.

Але ми розуміємо, що іноді потрібно більше, ніж просто розмова телефоном, тому створили групи підтримки, де ветерани та їхні родини можуть зустрічатися особисто, обговорювати свої проблеми, ділитися досвідом та отримувати підтримку від однодумців.

Перша така група підтримки була створена у серпні 2022 року, і з того часу їх кількість тільки зростає. Ці зустрічі стали місцем, де кожен може відчути себе частиною великої спільноти, де кожного розуміють та підтримують.

Розуміючи усі виклики, з якими стикаються як ветерани, так і члени їх сімей, а також інші організації, що бажають підставити своє плече допомоги, Український ветеранський фонд зібрав свій досвід у "Путівник для ветеранів і членів їхніх родин у межах системи надання психологічної, медико-психологічної, психіатричної допомоги".

Цей збірник є справжньою скарбничкою знань, яка відображає реальні потреби ветеранів, їхніх рідних та близьких. Він створений на основі авторських напрацювань фахівців лінії, які мають неоціненний досвід роботи в умовах війни, а також адаптованих матеріалів з міжнародного досвіду.

Однією з ключових частин збірника є "Дорожня карта" у системі надання психологічної, медичної та психіатричної допомоги. Цей розділ допомагає ветеранам та їх родинам орієнтуватися в численних службах та організаціях, які готові надати допомогу.

Крім того, збірник містить рекомендації, розроблені на основі реальних історій та випадків, з якими стикалися фахівці Гарячої лінії. Ці рекомендації відображають найкращі практики підтримки ветеранів та їх родин, а також містять поради з психологічної самодопомоги.

Гарячі лінії кризової підтримки для ветеранів та їх сімей відіграють ключову роль у підтримці ментального здоров'я та добробуту цієї надважливої частини нашого суспільства. Вони є місцем, де ветерани можуть звертатися за допомогою, коли вони цього потребують найбільше, і де їх голоси завжди будуть почуті.

Руслана Величко-Трифонюк, виконувачка обов'язків Виконавчої директорки Українського ветеранського фонду, спеціально для УП. Життя

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