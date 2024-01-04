Звільнена з полону бойова медикиня заручилася з побратимом. ВІДЕО

Бойова медикиня бригади морпіхів Галина Федишин, яку звільнили з російського полону під час найбільшого обміну, що відбувся 3 січня, заручилася з коханим-побратимом Миколою Гриценяком.

Про це повідомив у соцмережі Сергій Волинський ("Волина"), командир 36-ї окремої бригади морської піхоти.

За словами "Волини", пара разом пройшла бої за Маріуполь, витримала випробування полоном і довгу розлуку.

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"Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших. Пара українських морпіхів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це "пекло на землі", – написав командир 36-ї окремої бригади морської піхоти.

ФОТО: зі сторінки Сергія Волинського

Волина додав, що Галина Федишин – остання дівчина-морпіх, яка була у ворожому полоні.

Як пише Армія.Inform, Галина родом з Івано-Франківщини. Дівчина родом з багатодітної родини: її батьки виховали п’ятеро синів і чотирьох доньок. Контракт зі Збройними Силами України Галина підписала ще в 2016 році. До того вона рік пропрацювала медичною сестрою в цивільній лікарні.

У жовтні 2016 року у складі лікарсько-сестринської бригади Вінницького мобільного госпіталю Галина вирушила на Луганщину. Там вона брала участь в евакуації поранених бійців до медичного закладу і надавала їм першу допомогу.

Згодом Галина приєдналася до лав Окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, де на посаді бойової медикині продовжила рятувати життя українських військових.

В окопах на лінії розмежування у Донецькій області дівчина зустріла своє кохання – морпіха Миколу Гриценяка. Велика російська навала застала закоханих на Донеччині.

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Під натиском ворога їхній підрозділ відійшов із позицій поблизу Маріуполя на територію заводу Ілліча, потім – "Азовсталі". Під час запеклих боїв дівчина була поранена.

У травні 2022 року вона разом із Миколою та іншими побратимами вона вийшла з "Азовсталі" у полон. За російськими ґратами у пари не було можливості бачитися. Микола повернувся з полону кілька місяців тому, і лише тоді він зміг дізнатися, що Галя жива.

Микола освідчився Галині на першій ж зустрічі після 20 місяців розлуки.