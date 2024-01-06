Авто було "ногами": чоловік, якого врятували з будинку на Солом’янці, потребує допомоги

2 січня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема, зруйнувавши житловий будинок у Солом’янському районі.

Серед уцілілих – 62-річний Олег Гонтаренко, який від народження має інвалідність. Зріст чоловіка становить 1,05 метра, розповіла журналістка Наталія Нагорна.

Тепер Олег потребує допомоги, оскільки необхідні йому речі та авто згоріли. Квартира постраждала чи не найбільше – витягти вдалося лише деякий одяг і милиці.

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"Ви, напевно, бачили у соцмережах фото порятунку Олега Гонтаренка. Його винесли з розваленої задимленої квартири на руках рятувальники.

Олег ходить на милицях. Але пересувався на автомобілі. Це були його "ноги". Від машини нічого не залишилося", – написала журналістка ТСН.

Фото: Управління ДСНС Києва

Коли у двір прилетіла російська ракета, він снідав у кімнаті.

"Це його врятувало, бо епіцентр вибуху був під вікнами кухні. Олег майже годину просидів під завалами зруйнованої оселі. Все навколо палало.

Самотужки вибратися не міг, хоча й намагався кілька разів перелізти через гори місива з меблів, бетону, скла та речей. Його витягнули рятувальники і більшість з вас бачила цей порятунок", – також написала журналістка Олена Ровенчук.

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Фото: Natasya Nagorna

Зараз Олег перебуває в лікарні, але повернутись йому нікуди.

"Найбільше його хвилює, як він тепер буде без авта, бо, каже, це були його ноги. Він з народження має проблеми з кістками, погано ходить. Після смерті мами з братом залишився зовсім сам, а спеціально обладнана машина стала його квитком у світ.

Він їздив в магазин, в кіно, в театр і куди заманеться. Олег дуже товариський і розповів мені, що найбільше боїться залишитися замкненим, без спілкування", –додає Олена.

Чоловік відкрив збір на нове житло. Усі охочі також можуть перерахувати кошти за реквізитами, які вказала Наталія Нагорна.