В Італії виявили скелети зі золотими прикрасами та в шкіряному взутті. ФОТО

Неподалік від стародавнього міста Тарквінія, що на півночі від Риму (Італія), археологи виявили давньоримський некрополь. Там у 57 гробницях було поховано 67 людей.

Знахідка датується періодом між II і IV століттями. Найбільше дослідників здивувало те, що скелети були знайдені зі золотими прикрасами і в дорогому шкіряному взутті, а їхні гробниці нагадували будинки, пише CNN.

Поряд із золотими намистами та сережками лежали срібні каблучки з бурштином, на яких були вигравіювані ініціали. Також археологи виявили там дорогоцінне каміння, теракотову кераміку, монети, блискучі келихи, амулети та одяг.

Реклама:

"Ми також знайшли кілька скелетів у панчохах і взутті. Всі ці фактори змушують нас вважати, що це були не місцеві землероби, а члени міських римських сімей", – сказав Емануеле Джанніні, провідний археолог, який працював над розкопками.

Археологи виявили давньоримський некрополь

Він наголошує, що масштаб відкриття "не має рівних".

"Ми не думали, що тут може бути якийсь скарб, оскільки історичні джерела згадували лише про розташування поштової станції для мандрівників неподалік від цього місця. Багато римлян зупинялися тут на ніч, щоб поїсти і відпочити", – пояснив Джанніні.

Різноманітність похоронних предметів, знайдених біля останків, а також розкішні конструкції та облицювання всередині гробниць навели археологів на думку, що римляни мали на меті відтворити "небесні простори, схожі на їхні земні будинки". Гробниці були покриті черепицею.

Масштаб відкриття "не має рівних"

Вчених вразило також те, що більшість виявлених гробниць були спільними – їх будували принаймні для двох осіб, які, ймовірно, мали родинні зв'язки. Також було знайдено кілька скелетів, примотаних один до одного, додав археолог.

УСІ ФОТО: Емануеле Джанніні

Гробниці розташовані на глибині всього 50 сантиметрів під поверхнею землі, однак раніше їх ніхто не помічав.

Реклама:

"Унікальне місце добре збереглося, бо "величезні вапнякові блоки, які стирчали із землі, зробили неможливими оранку, посів чи будь-які інші способи сучасного сільського господарства в цьому районі. Завдяки цьому гробниці залишалися недоторканим протягом століть", – пояснив Джанніні.

Деякі зі знахідок виставлені в замку Санта-Севера в прибережному місті Санта-Марінелла у Італії. Інші скелети не виставлятимуть на загальний огляд до завершення судово-медичних експертиз.