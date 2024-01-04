Знадобилося понад 100 років: вчені розшифрували таємничий напис на стародавньому сфінксі

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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4 січня 2024

Вчені розшифрували напис на бронзовій статуї сфінкса. Упродовж більш як 100 років він був загадкою для істориків. 

Зміст таємничого напису на сфінксі науковці опублікували в журналі Mediterranean Archeology and Archaeometry, пише Аrkeonews.

Бронзового сфінкса, датованого III століттям, виявили на території сучасної Румунії на початку XIX століття. У 1848 році статую вкрали у європейського графа і місце її перебування досі невідоме. Однак збереглося детальне зображення сфінкса.

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З його допомогою вчені встановили, що напис навколо основи бронзової статуї написаний архаїчними грецькими літерами. Щоправда, фонетичні значення грецького алфавіту відображають текст, який не несе сенсу. 

 Зображення: Університет штату Небраска

Цей напис спантеличував вчених ще з моменту відкриття артефакту. Дослідники не досягли успіху ще й тому, що текст читається зліва направо, а це вважається відхиленням від стародавніх норм. 

Тепер же вчені припустили, що той, хто робив напис хоч і використовував архаїчний грецький алфавіт, найімовірніше, намагався висловити щось не грецькою мовою. Так вони виявили, що напис зроблений протоугорською мовою.

У перекладі він звучить  як наказ вклонитися сфінксу: "Ось, ось, поклоніння: ось святий лев".

"Спочатку ієрогліфи можуть здатися загадковими, але як тільки помічається дзеркальне відображення, символи стають легко впізнаваними як літери грецького алфавіту", – каже Пітер Ревес, автор дослідження та професор Університету Небраски (США).

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