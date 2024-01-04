Знадобилося понад 100 років: вчені розшифрували таємничий напис на стародавньому сфінксі

Вчені розшифрували напис на бронзовій статуї сфінкса. Упродовж більш як 100 років він був загадкою для істориків.

Зміст таємничого напису на сфінксі науковці опублікували в журналі Mediterranean Archeology and Archaeometry, пише Аrkeonews.

Бронзового сфінкса, датованого III століттям, виявили на території сучасної Румунії на початку XIX століття. У 1848 році статую вкрали у європейського графа і місце її перебування досі невідоме. Однак збереглося детальне зображення сфінкса.

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З його допомогою вчені встановили, що напис навколо основи бронзової статуї написаний архаїчними грецькими літерами. Щоправда, фонетичні значення грецького алфавіту відображають текст, який не несе сенсу.

Зображення: Університет штату Небраска

Цей напис спантеличував вчених ще з моменту відкриття артефакту. Дослідники не досягли успіху ще й тому, що текст читається зліва направо, а це вважається відхиленням від стародавніх норм.

Тепер же вчені припустили, що той, хто робив напис хоч і використовував архаїчний грецький алфавіт, найімовірніше, намагався висловити щось не грецькою мовою. Так вони виявили, що напис зроблений протоугорською мовою.

У перекладі він звучить як наказ вклонитися сфінксу: "Ось, ось, поклоніння: ось святий лев".

"Спочатку ієрогліфи можуть здатися загадковими, але як тільки помічається дзеркальне відображення, символи стають легко впізнаваними як літери грецького алфавіту", – каже Пітер Ревес, автор дослідження та професор Університету Небраски (США).