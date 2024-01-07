У Туреччині виявили стародавнє кладовище, де було поховано 54 дитини. ФОТО

Під час археологічних розкопок у старому кар'єрі у районі міста Діярбакир у Туреччині виявили кладовище, де було поховано 54 дитини віком до 6 років.

Про це пише Аrkeonews з посиланням на Anadolu Agency.

"Наразі ми знайшли 54 могили, триває процес розкопок. Ймовірно, після того, як це місце використовувалося як каменоломня, його перетворили на некрополь (кладовище, що належало стародавньому місту), і тут ховали лише дітей", – каже виконуючий обов'язків директора музею Діярбакира Мюйдат Гізліголь.

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Археологи виявили, що в деяких могилах було поховано більше однієї дитини.

Тут ховали лише дітей

"Місце поховання, де всі кістки належать дітям, не є звичайним явищем. З цієї причини буде проведено детальне дослідження віку, статі та причин смерті", – додає Гізліголь.

Доктор Назлі Акбаш зазначив, що під час попередніх розкопок у цьому районі виявили руїни церкви, яка датується раннім візантійським періодом, приблизно 1500 роками тому. Оскільки в ранній Візантії існувала культура "святих" і "мучеників", поховання могли бути на території церкви.

Процес розкопок триває

За результатами попередньої експертизи, немовлята та діти загинули не через епідемію, однак детальне дослідження скелетів ще не проводилося.

УСІ ФОТО: Anadolu Agency

"Анемія була дуже поширеним захворюванням для цього періоду і для цієї географії. Ознак будь-якого епідемічного захворювання ми не виявили.

Ми вважаємо, що поховання належать до ранньохристиянського періоду. Тому немовлята і діти, які не були хрещені, ще не вважалися християнами. Тож їх, ймовірно, могли поховати поза церквою, а не всередині неї", – підсумовує Назлі Акбаш.

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